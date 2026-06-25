Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RVUNL Recruitment 2026: राजस्थान बिजली विभाग ने 2005 पदों पर निकाली भर्ती, बस होनी चाहिए ये योग्यता

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

RVUNL JE Recruitment 2026: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने राज्य की पांच बिजली कंपनियों में जूनियर इंजीनियर और अन्य पदों पर 2,005 रिक्तियों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया है।

RVUNL Recruitment 2026: राजस्थान बिजली विभाग ने 2005 पदों पर निकाली भर्ती, बस होनी चाहिए ये योग्यता

RVUNL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राजस्थान से एक बेहद शानदार और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने राज्य के बिजली क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए 2,005 खाली पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह सीधी भर्ती राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली पांच बड़ी बिजली कंपनियों (RVUN, RVPN, JVVN, AVVN और JdVVN) के लिए की जा रही है। बिजली विभाग में शामिल होकर सरकारी अफसर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।

वैकेंसी की डिटेल्स: किस विंग में कितनी हैं सीटें?

इस बड़े भर्ती अभियान के तहत कुल 2,005 पदों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

जूनियर असिस्टेंट / कमर्शियल असिस्टेंट-II : सबसे ज्यादा 765 पद इस श्रेणी के लिए तय किए गए हैं।

जूनियर इंजीनियर-I : कुल 869 पद जूनियर इंजीनियर के लिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल के लिए 727, मैकेनिकल के लिए 110 और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 32 पद आवंटित हैं।

जूनियर अकाउंटेंट: कॉमर्स बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए कुल 371 पद सुरक्षित रखे गए हैं।

ये भी पढ़ें:12वीं पास युवाओं के लिए पुलिस कांस्टेबल के 3991 पदों पर निकली भर्ती

क्या है योग्यता और आयु सीमा?

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट मिलेगी।

जूनियर इंजीनियर: उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल) में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।

जूनियर अकाउंटेंट: उम्मीदवारों के पास कॉमर्स (B.Com) या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है।

जूनियर असिस्टेंट: किसी भी विषय में स्नातक होने के साथ-साथ कंप्यूटर चलाने की दक्षता और टाइपिंग स्किल्स होना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें:बंपर एम्स CRE भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 1400 से ज्यादा वैकेंसी; जुलाई में परीक्षा

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा (CBT), उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम चरण में मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी।

ये भी पढ़ें:NIACL में 550 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा तुरंत करें अप्लाई

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक NEW RECRUITMENT पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

विभाग ने साफ किया है कि इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन, परीक्षा का पूरा सिलेबस और ऑनलाइन आवेदन की तारीखें जल्द ही जारी की जाएंगी। इच्छुक छात्र लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Sarkari Naukri Govt Jobs
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।