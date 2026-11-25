RVUNL जूनियर इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 29 और 30 नवंबर को होगा एग्जाम, डाउनलोड लिंक
RVUNL जूनियर इंजीनियर-1 परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। RVUNL जूनियर इंजीनियर-1 प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 ibpsreg.ibps.in पर जारी कर दिया गया है।
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) और राजस्थान की राज्य विद्युत कंपनियों में जूनियर इंजीनियर-1 पद की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। RVUNL जूनियर इंजीनियर-1 प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग शाखाओं में इस भर्ती की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
25 से 30 नवंबर तक डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
जूनियर इंजीनियर-1 ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 25 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन आखिरी समय में लॉगिन या सर्वर संबंधी किसी भी परेशानी से बचने के लिए पहले ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। जिन उम्मीदवारों ने पहले एग्जाम सिटी स्लिप देखी थी, वे अब एडमिट कार्ड के जरिए अपने परीक्षा केंद्र का सटीक पता, शिफ्ट टाइमिंग, रिपोर्टिंग समय और रोल नंबर को चेक कर सकते हैं।
29 और 30 नवंबर को होगी प्रारंभिक परीक्षा
RVUNL जूनियर इंजीनियर-1 की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 29 नवंबर और 30 नवंबर 2026 को निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने आवंटित दिन, शिफ्ट और समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी डिटेल्स जैसे नाम, फोटो, सिग्नेचर, जन्मतिथि, श्रेणी और परीक्षा केंद्र का पते को ध्यान से चेक कर लें। यदि किसी प्रकार की गलती दिखे तो समय रहते RVUNL से संपर्क करें।
परीक्षा केंद्र पर किन डॉक्यूमेंट को साथ ले जाना जरूरी है?
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के पास RVUNL जूनियर इंजीनियर एडमिट कार्ड 2026 की साफ प्रिंटेड कॉपी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आईडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक ओरिजनल वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) और पासपोर्ट साइज फोटो (निर्देशानुसार) साथ रखना न भूलें। बिना एडमिट कार्ड और वैलिड फोटो आईडी कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक-
https://ibpsreg.ibps.in/rrvunljun26/joecla_nov26/login.php?appid=a71bd986aac4e5fd76e48fcd32480228
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
- सबसे पहले IBPS रजिस्ट्रेशन पोर्टल ibpsreg.ibps.in पर जाएं या राजस्थान ऊर्जा विभाग/RVUNL की आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in के करियर/रिक्रूटमेंट सेक्शन के माध्यम से कॉल लेटर लिंक खोलें।
2. RVUNL Junior Engineer-I Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें।
4. लॉगिन करते ही आपका कॉल लेटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे PDF के रूप में सेव करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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