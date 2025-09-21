rvnl recruitment 2025 experienced officials 17 posts apply offline RVNL Recruitment 2025 : आ गई खुशखबरी! वंदे भारत बनाने वाली कंपनी में बनें अफसर; सैलरी 2.20 लाख तक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़rvnl recruitment 2025 experienced officials 17 posts apply offline

RVNL Recruitment 2025 : आ गई खुशखबरी! वंदे भारत बनाने वाली कंपनी में बनें अफसर; सैलरी 2.20 लाख तक

RVNL Recruitment 2025 : आरवीएनएल ने 17 पदों पर भर्ती निकाली है। असिस्टेंट मैनेजर से लेकर सीनियर DGM तक के लिए आवेदन 16 अक्टूबर तक होंगे। सैलरी 2.20 लाख तक रखी गई है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 08:01 PM
share Share
Follow Us on
RVNL Recruitment 2025 : आ गई खुशखबरी! वंदे भारत बनाने वाली कंपनी में बनें अफसर; सैलरी 2.20 लाख तक

RVNL Recruitment 2025 : आ गई खुशखबरी! वंदे भारत बनाने वाली कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने अनुभवी अफसरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर सहित कुल 17 पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में चुने गए उम्मीदवारों को 30 हजार रुपये से लेकर 2.20 लाख रुपये तक सैलरी मिलेगी।

RVNL Recruitment 2025 : इन पदों पर निकली है भर्ती

उम्मीदवारों को इस भर्ती में असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर और सीनियर DGM जैसे पदों पर नौकरी पाने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2025 से शुरू हुई है और आवेदन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर 2025 रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार RVNL की आधिकारिक वेबसाइट rvnl.org से पूरी डिटेल देख सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती में कुल 17 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें सीनियर DGM के 6 पद, मैनेजर के 6 पद, डिप्टी मैनेजर के 2 पद और असिस्टेंट मैनेजर के 3 पद शामिल हैं। हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग अलग निर्धारित की गई हैं।

RVNL Recruitment 2025 : क्या होनी चाहिए योग्यता

पात्रता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास सिविल इंजीनियरिंग में B.E./B.Tech की डिग्री होनी चाहिए और इसमें 60 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक होने जरूरी हैं। असिस्टेंट मैनेजर पदों पर डिप्लोमा धारकों को भी मौका मिलेगा, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक हासिल किए हों।

आयु सीमा के तहत सीनियर DGM पद के लिए अधिकतम आयु 48 वर्ष, मैनेजर पद के लिए 40 वर्ष और अन्य पदों के लिए 35 वर्ष तय की गई है। आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

RVNL Recruitment 2025 : क्या मिलेगी सैलरी

सैलरी पैकेज उम्मीदवारों के लिए बड़ा आकर्षण है। सीनियर DGM को 80 हजार रुपये से 2.20 लाख रुपये तक, मैनेजर को 50 हजार से 1.60 लाख रुपये, डिप्टी मैनेजर को 40 हजार से 1.40 लाख रुपये और असिस्टेंट मैनेजर को 30 हजार से 1.20 लाख रुपये तक वेतन मिलेगा।

आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये रखा गया है। जबकि एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू और अनुभव मूल्यांकन के आधार पर होगी।

Rail Vikas Nigam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।