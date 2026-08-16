RUHS Vacancy: राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर के 600 पदों पर बंपर भर्ती, जानिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
Rajasthan Medical Officer Vacancy 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) ने मेडिकल ऑफिसर के 600 पदों पर भर्ती निकाली है। 14 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।
RUHS Medical Officer Recruitment 2026: यदि आपने एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई पूरी कर ली है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर बनकर समाज सेवा करने का सपना देख रहे हैं, तो राजस्थान सरकार आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS), जयपुर ने 'मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026' का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार के तहत कुल 600 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर यह भर्ती की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 14 सितंबर 2026 से 13 अक्टूबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल ruhsraj.org के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे।
जानिए रिक्तियों की डिटेल्स
इस भर्ती के माध्यम से 600 रिक्त पदों को भरा जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है:
अनारक्षित (General/UR): 216 पद
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC/BC): 126 पद
अनुसूचित जाति (SC): 96 पद
अनुसूचित जनजाति (ST): 72 पद
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 60 पद
अति पिछड़ा वर्ग (MBC): 30 पद
इसके अलावा नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों, विधवा एवं परित्यक्ता वर्ग के लिए भी विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री होनी आवश्यक है।
मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन: परीक्षा की तिथि तक उम्मीदवार का राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में वैलिड स्थायी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष (1 जनवरी 2026 के अनुसार) तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया और सैलरी
चयन प्रक्रिया के तहत आवेदकों को लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) की प्रक्रिया से गुजरना होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से चयनित डॉक्टरों को राजस्थान सरकार के पे-मैट्रिक्स और नियमों के अनुसार आकर्षक वेतनमान तथा भत्ते प्रदान किए जाएंगे।
आवेदन कैसे और कब तक करें?
इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल ruhsraj.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 13 अगस्त 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 14 सितंबर 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 13 अक्टूबर 2026
मेडिकल छात्र और युवा डॉक्टर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अभी से अपनी तैयारी तेज कर दें और 14 सितंबर को फॉर्म शुरू होते ही समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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