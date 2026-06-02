RUHS CUET Result 2026: राजस्थान बीएससी नर्सिंग रिजल्ट आज ruhscuet2026.com पर होगा जारी, Direct Link
RUHS CUET Result 2026: आरयूएचएस आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ( सीयूईटी ) का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षार्थी ruhscuet2026.com पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। आरयूएचएस सीयूईटी परीक्षा राज्य स्तरीय बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा है।
RUHS CUET Result 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ( आरयूएचएस ) आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ( सीयूईटी ) का रिजल्ट जारी करेगा। परीक्षार्थी ruhscuet2026.com पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। आरयूएचएस सीयूईटी परीक्षा राज्य स्तरीय बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा है। बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए यह आयोजित होती है। आरयूएचएस सीयूईटी परीक्षा आरयूएचएस जयपुर और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी (MMU) जोधपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। इस वर्ष यह 21 मई, 2026 को आयोजित की गई थी। पिछले साल 88 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 77 हजार से एग्जाम दिया था। इस साल एक लाख आठ हजार से अधिक स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था।
RUHS CUET Result 2026: आरयूएचएस सीयूईटी रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-
1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट ruhscuet2026.com पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए "Notification" सेक्शन में जाना होगा।
3. अब आपको "Result is Now Live View" लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपको अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।
5. अब आपकी स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड ओपन हो जाएगा।
6. अब आप अपने मार्क्स को ध्यान से चेक कीजिए।
7. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।
8. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट लेना नहीं भूलें।
क्या रह सकती है कटऑफ (Expected RUHS CUET cutoff)
कैटेगरी कटऑफ (100 में से)
अनारक्षित - 62
ईडब्ल्यूएस - 58
ओबीसी - एनसीएल - 54
एमबीसी - एनसीएल - 50
एससी - 45
एसटी - 41
उम्मीदवार अपने रिजल्ट में इन जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. उम्मीदवार का नाम
2. माता-पिता का नाम
3. उम्मीदवार की जन्मतिथि
4. परीक्षा का नाम
5. परीक्षा में प्राप्त अंक
6. उम्मीदवार की रैंक
7. पासिंग स्टेट्स
8. परीक्षा का कुल अंक
रिजल्ट के बाद काउंसलिंग से दाखिला
रिजल्ट के बाद राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं फिजियोथैरेपी में दाखिले के लिए ( आरयूएचएस-सीयूईटी 2026) काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होगी, उन छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट से अपना आरयूएचएस सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा और निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट करना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी