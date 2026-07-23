RUHS CUET 2026: आरयूएचएस सीयूईटी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, ruhscuet2026.com पर करें चेक
RUHS CUET 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) ने सीयूईटी 2026 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ruhscuet2026.com पर जारी कर दिया है। छात्र 28 जुलाई 2026 तक अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
RUHS CUET 2026 Round 1 Seat Allotment: राजस्थान में नर्सिंग, फार्मेसी और अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंडर-ग्रेजुएट (UG) कोर्सेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS), जयपुर ने आरयूएचएस सीयूईटी 2026 (RUHS CUET 2026) की राउंड-1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, वे अब अपनी अलॉटमेंट स्थिति आधिकारिक पोर्टल https://ruhscuet2026.com/ पर जाकर जांच सकते हैं।
ruhscuet2026.com पर उपलब्ध है डाउनलोड लिंक
विश्वविद्यालय द्वारा पहले चरण का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक काउंसलिंग वेबसाइट ruhscuet2026.com पर जारी किया गया है। जिन छात्रों ने 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक अपनी पसंदीदा सीटों और कॉलेजों के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी की थी, उन्हें मेरिट और प्रिफरेंस के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं।
28 जुलाई तक आवंटित कॉलेज में करनी होगी रिपोर्टिंग
जिन अभ्यर्थियों को प्रथम चरण की काउंसलिंग में सीट आवंटित हुई है, उनके लिए आगे की समय-सीमा तय कर दी गई है। सभी सफल छात्रों को 22 जुलाई से 28 जुलाई 2026 के बीच आवंटित किए गए कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित समय के भीतर कॉलेज पहुंचकर रिपोर्टिंग न करने वाले छात्रों का अलॉटमेंट रद्द किया जा सकता है।
रिपोर्टिंग के समय ध्यान रखने योग्य बातें
अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें: पोर्टल पर अपने रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके अपना 'Round 1 Seat Allotment Letter' तुरंत डाउनलोड करें और उसके कई प्रिंटआउट संभालकर रख लें।
ओरिजनल डॉक्यूमेंट साथ लाएं: कॉलेज रिपोर्टिंग के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, नीट/आरयूएचएस स्कोरकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल (मूल निवास) प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जैसी मूल प्रतियां तथा उनकी फोटोकॉपी साथ ले जाना अनिवार्य है।
प्रवेश शुल्क: सीट पक्की करने के लिए आवंटित संस्थान में निर्धारित एडमिशन फीस का भुगतान करना होगा।
क्या करें यदि पहली पसंद का कॉलेज न मिला हो?
यदि कोई छात्र आवंटित की गई सीट या कॉलेज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और राउंड 2 की काउंसलिंग में बेहतर कॉलेज पाना चाहता है, तो वह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपग्रेडेशन का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, राउंड 2 में अपग्रेडेशन का लाभ उठाने के लिए भी छात्र को राउंड 1 में मिले कॉलेज में उपस्थित होकर शुरुआती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य रहेगा।
अलॉटमेंट डाउनलोड करने का आसान तरीका
छात्र सबसे पहले ruhscuet2026.com पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'Counselling' टैब पर क्लिक करें। यहां अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें। स्क्रीन पर दिख रहे अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करें और आगे की प्रवेश प्रक्रिया के लिए इसका सुरक्षित प्रिंटआउट निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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