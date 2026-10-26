रूसी से अरबी तक, 93 मिनट में 30 भाषाओं की वर्णमाला लिख गया नन्हा रिकॉर्डधारी
त्रिपुरा के सात वर्षीय रुद्रांश भौमिक ने महज 93 मिनट में 30 भाषाओं की वर्णमालाएं लिखकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की यंग अचीवर्स श्रेणी में जगह बनाई।
उम्र महज सात साल हाथ में सिर्फ एक पेंसिल और सामने 30 अलग-अलग भाषाओं की वर्णमालाएं लिखने का हुनर! जहां बड़ी उम्र के लोगों को भी इन लिपियों को समझने में वक्त लग जाए वहीं त्रिपुरा के नन्हे रुद्रांश भौमिक ने महज 93 मिनट में यह कारनामा कर दिखाया। अपनी इस अनोखी प्रतिभा के दम पर रुद्रांश ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बना ली है।
कहते हैं कि हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता। अगर लगन और याददाश्त का साथ मिल जाए, तो छोटी-सी उम्र में भी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। त्रिपुरा के वेस्ट त्रिपुरा जिले के रहने वाले सात वर्षीय रुद्रांश भौमिक ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। रुद्रांश ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की वर्णमालाएं लिखकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
93 मिनट में 30 भाषाओं की वर्णमालाएं
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज जानकारी के मुताबिक, रुद्रांश का जन्म 29 अक्टूबर 2018 को हुआ था। उन्होंने सात साल, 10 महीने और छह दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस चुनौती के दौरान रुद्रांश ने कागज और पेंसिल की मदद से 30 भाषाओं की वर्णमालाएं लिखीं। पूरा काम महज एक घंटे और 33 मिनट में पूरा कर लिया।
इस तरह देखें तो रुद्रांश ने औसतन हर भाषा की वर्णमाला लिखने में करीब तीन मिनट का वक्त लिया। इतनी कम उम्र में अलग-अलग भाषाओं की लिपियों को पहचानना और उन्हें सही ढंग से लिखना उनकी एकाग्रता, अभ्यास और याददाश्त को दर्शाता है।
हर भाषा की लिपि अलग
रुद्रांश ने जिन भाषाओं की वर्णमालाएं लिखीं, उनमें जॉर्जियाई, रूसी, बांग्ला, अरबी और जापानी जैसी भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं की लिपियां एक-दूसरे से काफी अलग हैं। मसलन, अरबी दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि रूसी भाषा में सिरिलिक लिपि का इस्तेमाल होता है। वहीं, जॉर्जियाई की अपनी अलग लिपि है।
ऐसे में इन तमाम लिपियों के अक्षरों को याद रखना और तय समय के भीतर उन्हें लिखना आसान काम नहीं है। इसके लिए न सिर्फ अक्षरों की पहचान जरूरी है, बल्कि लिखने का अभ्यास, ध्यान और लगातार एकाग्र बने रहने की क्षमता भी मायने रखती है।
यंग अचीवर्स श्रेणी में दर्ज हुई उपलब्धि
रुद्रांश की इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपनी 'यंग अचीवर्स' श्रेणी में दर्ज किया है। यह संस्था देशभर में लोगों की असाधारण उपलब्धियों और प्रतिभाओं को दर्ज करने तथा उनका सत्यापन करने का काम करती है। इसके रिकॉर्ड व्यक्तिगत उपलब्धियों से लेकर सामूहिक प्रयासों और संस्थागत कामयाबियों तक फैले हुए हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से भी संबद्ध है और रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए एशियन प्रोटोकॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का पालन करता है।
रुद्रांश भौमिक की यह कामयाबी बताती है कि बच्चों की प्रतिभा को सही दिशा और अभ्यास मिले, तो वे कम उम्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। महज एक पेंसिल और कागज के सहारे 30 भाषाओं की वर्णमालाएं लिखकर रुद्रांश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सात साल के इस नन्हे रिकॉर्डधारी की उपलब्धि न सिर्फ उसकी मेहनत और लगन की कहानी है बल्कि यह भी दिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव