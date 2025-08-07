ruckus over wrong facts in history books NCERT has now formed an expert committee इतिहास की किताबों में गलत तथ्यों पर मचा था बवाल, NCERT ने अब गठित की विशेषज्ञ समिति, Career Hindi News - Hindustan
इतिहास की किताबों में गलत तथ्यों पर मचा था बवाल, NCERT ने अब गठित की विशेषज्ञ समिति

राजपूत, अहोम और पाइका विद्रोह को लेकर इतिहास की किताबों में तथ्यों की कथित गड़बड़ियों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब NCERT ने जांच के लिए समिति बनाई है।

Himanshu Tiwari एएनआईThu, 7 Aug 2025 05:31 PM
इतिहास की किताबों में गलत तथ्यों पर मचा था बवाल, NCERT ने अब गठित की विशेषज्ञ समिति

इतिहास की किताबों में तथ्यों की कथित अनदेखी और गलत प्रस्तुति को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। यह पैनल उन फीडबैक और आपत्तियों की जांच करेगा जो हाल ही में संशोधित पाठ्यपुस्तकों के कंटेंट को लेकर सामने आए हैं।

यह विवाद खासतौर पर राजस्थान के जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने, असम के अहोम साम्राज्य के इतिहास के गलत विवरण, और 1817 के पाइका विद्रोह को किताबों से हटाने को लेकर गरमाया है।

NCERT ने गठित की विशेषज्ञ समिति

इस समिति की अध्यक्षता NCERT के पाठ्यक्रम अध्ययन एवं विकास विभाग की प्रमुख प्रोफेसर रंजना अरोड़ा कर रही हैं। परिषद ने बयान जारी कर कहा कि जब भी कंटेंट को लेकर व्यापक प्रतिक्रिया मिलती है, तो विशेषज्ञों की समिति बनाकर उसे तथ्यों के आलोक में परखा जाता है।

हाल ही में जारी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया, जिसे जैसलमेर के पूर्व शाही परिवार के वंशज चैतन्य राज सिंह ने इसे इतिहास से खिलवाड़ बताया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस तथाकथित गलती को सुधारने की मांग की।

पाइका विद्रोह का जिक्र हटने पर ओडिशा के पूर्व सीएम नाराज

वहीं, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1817 के पाइका विद्रोह को किताब से हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह ओडिशा के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक पल था और इसे नजरअंदाज करना अनुचित है।

दक्षिण के इतिहास को कम जगह मिलने पर अभिनेता आर. माधवन की आपत्ति

इसके अलावा अहोम वंश का जिक्र असम से संबंधित पाठों में अधूरा बताया जा रहा है, वहीं दक्षिण भारतीय राजवंशों जैसे कि चोल, पांड्य, पल्लव और चेर के प्रति किताबों में कम ध्यान दिए जाने पर भी सवाल उठे हैं। इस मुद्दे पर हाल ही में अभिनेता आर. माधवन ने भी आपत्ति जताई थी।

NCERT का कहना है कि कक्षा 1 से 8 तक की नई किताबें पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं, और कक्षा 9 से 12 की किताबें वर्ष के अंत तक जारी की जाएंगी। समिति जल्द ही अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट सौंपेगी।

