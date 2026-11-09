2 बच्चों की मां और 11 साल की नौकरी के साथ BPSC क्रैक कर SDM बनीं रुचि रानी, हासिल की 260वीं रैंक
BPSC Success Story: बिहार के बख्तियारपुर की रुचि रानी ने 2 बच्चों की देखरेख और 11 साल की नौकरी के साथ तैयारी करते हुए BPSC 70वीं परीक्षा में 260वीं रैंक लाकर SDM बनने का अपनी मां का अधूरा सपना पूरा किया।
Ruchi Rani BPSC Success Story: अक्सर यह माना जाता है कि शादी, बच्चे और फुलटाइम नौकरी के बाद किसी कठिन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन दृढ़ संकल्प, सही टाइम मैनेजमेंट और मेहनत के बल पर बिहार की रुचि रानी ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है।
बिहार की राजधानी पटना के बख्तियारपुर की रहने वाली रुचि रानी ने जीवन के तमाम संघर्षों और जिम्मेदारियों के बीच BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग) की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। उन्होंने न केवल खुद के सपनों को उड़ान दी, बल्कि अपनी मां के वर्षों पुराने सपने को भी सच कर दिखाया।
मां के अधूरे सपने ने दी आगे बढ़ने का हौसला
रुचि रानी के लिए BPSC केवल एक प्रशासनिक परीक्षा पास करने का जरिया नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी बात जुड़ी है। उनकी मां कभी बिहार प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनना चाहती थीं और उन्होंने इसके लिए परीक्षा भी दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका चयन नहीं हो सका।
मां का यह अधूरा सपना रुचि के दिल में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि एक दिन वह प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपनी मां की उस अधूरी इच्छा को जरूर पूरा करेंगी।
11 साल की नौकरी, परिवार और मल्टीटास्किंग तैयारी
रुचि रानी का सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (जीविका - BRLPS) में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में की थी और बाद में वे पंचायती राज विभाग में कार्यरत हुईं। 11 साल की फुलटाइम सरकारी नौकरी, घर का काम और दो छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभालना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका था।
तैयारी के लिए अलग से समय निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन रुचि ने हार नहीं मानी। वे खाना बनाते समय मोबाइल पर करंट अफेयर्स सुना करती थीं, बच्चों के सो जाने के बाद देर रात तक पढ़ाई करती थीं और ऑफिस में काम के बीच मिलने वाले थोड़े से खाली समय में नोट्स का रिवीजन कर लिया करती थीं। जब भी वे थकावट या निराशा महसूस करतीं, तो बच्चों का बेहतर भविष्य और मां की प्रेरणा उन्हें फिर से मेहनत करने का हौसला देती थी।
दो असफलताओं के बाद तीसरे प्रयास में बनीं SDM
BPSC परीक्षा में रुचि का सफर धैर्य और निरंतरता की परीक्षा था।
पहला प्रयास: उन्होंने पहले ही प्रयास में प्रारम्भिक परीक्षा (PT) पास कर ली, जिससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा।
दूसरा प्रयास: मुख्य परीक्षा में वे महज कुछ ही अंकों से फाइनल लिस्ट में जगह बनाने से चूक गईं।
तीसरा प्रयास: असफलता से निराश होने के बजाय उन्होंने अपनी कमियों को सुधारा और BPSC 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 260वीं रैंक हासिल की। इस शानदार रैंक के साथ उनका चयन SDM के पद पर हुआ।
रुचि रानी की यह कामयाबी देश की हर उस महिला और छात्र के लिए एक बड़ी मिसाल है, जो समय और परिस्थितियों की कमी का बहाना बनाकर अपने सपनों को बीच में छोड़ देते हैं। उनकी कहानी साबित करती है कि यदि मन में लगन हो, तो कोई भी रुकावट आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती।
लेखक के बारे मेंPrachi
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