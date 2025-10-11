RSSMSB Vacancy : राजस्थान में आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर निकली भर्ती, BAMS , BUMS , BHMS डिग्रीधारक करें आवेदन

RSSMSB Ayush Officer Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSMSB) ने आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर भर्ती निकाली है। रिक्तियों में नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए 1,340 पद और टीएसपी क्षेत्र के लिए 195 पद हैं।

Sat, 11 Oct 2025 10:13 AM

RSSMSB Ayush Officer Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSMSB) ने आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर भर्ती निकाली है। रिक्तियों में नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए 1,340 पद और टीएसपी क्षेत्र के लिए 195 पद हैं। इस भर्ती में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी विधाओं में डिग्रीधारी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अक्तूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 16 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

यह भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत की जा रही है और इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी—इन तीनों प्रणालियों के चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। सभी पद एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के अनुबंध पर होंगे, जो परियोजना अवधि तक ही मान्य रहेंगे।

योग्यता : उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BAMS, BHMS या BUMS की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग: 600 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग वर्ग: 400 रुपये

भुगतान केवल ऑनलाइन मोड (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से किया जा सकेगा।

भर्ती की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी - लिखित परीक्षा

दस्तावेज सत्यापन

चिकित्सा परीक्षण

महत्वपूर्ण तिथियां भर्ती अधिसूचना जारी: 17 जुलाई 2025

आवेदन प्रारंभ: 10 अक्तूबर 2025

अंतिम तिथि: 8 नवंबर 2025

परीक्षा तिथि: 16 दिसंबर 2025