RSSB VDO Cut off : राजस्थान वीडीओ में EWS से ऊपर OBC कटऑफ, देखें कैटेगरी वाइज कटऑफ

RSSB VDO Cut off : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 850 पदों के लिए करीब 2300 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 2 नवंबर 2025 को आयोजित हुई परीक्षा में 5 लाख 12 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस बार जनरल कैटेगरी की कटऑफ 166.5399 (83 प्रतिशत) रही है।
श्रेणी (Category) उप-श्रेणी कट-ऑफ अंक टिप्पणी (Remarks)
सामान्य (GEN)
सामान्य (GEN) 166.5399
महिला (FEM) 161.0145
विधवा (WID.) 111.2681
भूतपूर्व सैनिक (EX) 141.6486
अनुसूचित जाति (SC)
सामान्य (GEN) 151.8478
महिला (FEM) 144.6558
विधवा (WID.) 91.6848
भूतपूर्व सैनिक (EX) 79.7645
अनुसूचित जनजाति (ST)
सामान्य (GEN) 148.0978
महिला (FEM) 144.1123
विधवा (WID.) 84.0399
भूतपूर्व सैनिक (EX) 70.5797
सामान्य-EWS
सामान्य (GEN) 161.5399
महिला (FEM) 158.4058
विधवा (WID.) 105.4167
भूतपूर्व सैनिक (EX) 132.7174
ओबीसी (OBC)
सामान्य (GEN) 164.7464
महिला (FEM) 157.9891
विधवा (WID.) 107.3732
भूतपूर्व सैनिक (EX) 133.5688
एमबीसी (MBC) सामान्य (GEN) 158.5145
महिला (FEM) 157.6087
वीडीओ परीक्षा 2 नवम्बर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 850 ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 683 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 167 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। परीक्षा के लिए करीब 5.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।