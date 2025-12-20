Hindustan Hindi News
RSSB VDO Cut off : राजस्थान वीडीओ में EWS से ऊपर OBC कटऑफ, देखें कैटेगरी वाइज कटऑफ

संक्षेप:

RSSB VDO Cut off : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 850 पदों के लिए करीब 2300 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

Dec 20, 2025 10:28 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
RSSB VDO Cut off : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 850 पदों के लिए करीब 2300 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 2 नवंबर 2025 को आयोजित हुई परीक्षा में 5 लाख 12 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे। अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस बार जनरल कैटेगरी की कटऑफ 166.5399 (83 प्रतिशत) रही है।

श्रेणी (Category) उप-श्रेणी कट-ऑफ अंक टिप्पणी (Remarks)

सामान्य (GEN)

सामान्य (GEN) 166.5399

महिला (FEM) 161.0145

विधवा (WID.) 111.2681

भूतपूर्व सैनिक (EX) 141.6486

नुसूचित जाति (SC)

सामान्य (GEN) 151.8478

महिला (FEM) 144.6558

विधवा (WID.) 91.6848

भूतपूर्व सैनिक (EX) 79.7645

अनुसूचित जनजाति (ST)

सामान्य (GEN) 148.0978

महिला (FEM) 144.1123

विधवा (WID.) 84.0399

भूतपूर्व सैनिक (EX) 70.5797

सामान्य-EWS

सामान्य (GEN) 161.5399

महिला (FEM) 158.4058

विधवा (WID.) 105.4167

भूतपूर्व सैनिक (EX) 132.7174

ओबीसी (OBC)

सामान्य (GEN) 164.7464

महिला (FEM) 157.9891

विधवा (WID.) 107.3732

भूतपूर्व सैनिक (EX) 133.5688

एमबीसी (MBC) सामान्य (GEN) 158.5145

महिला (FEM) 157.6087

वीडीओ परीक्षा 2 नवम्बर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 850 ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 683 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 167 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। परीक्षा के लिए करीब 5.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

