RSSB VDO Admit Card OUT, Link : राजस्थान वीडीओ एडमिट कार्ड sso.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

संक्षेप: RSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने एसएसओ आईडी से sso.rajasthan.gov.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

RSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने एसएसओ आईडी से sso.rajasthan.gov.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले एग्जाम सिटी जारी की जा चुकी है। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक पेपर एक ही पारी में 2 नवम्बर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 850 ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 683 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 167 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। परीक्षा के लिए करीब 5.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इससे हर पद के लिए लगभग 648 आवेदकों में मुकाबला होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एंट्री टाइम - वीडीओ भर्ती परीक्षा में भी सुबह 10 बजे के बाद केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी से कहा गया है कि वे दो घंटे पहले रिपोर्ट करें।

घड़ी बैन परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी इसलिए घड़ी पहनकर नहीं आएं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, न कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

RSSB VDO Exam Admit Card 2025 Link ड्रेस कोड इस परीक्षा में आगामी सर्दियों को देखते हुए चयन बोर्ड ने गर्म कपड़े पहनकर आने की अनुमति दी है। अभ्यर्थी स्वेटर, कोट, पूरी बांहों के गर्म कपड़े (जिनमें मेटल के बटन नहीं लगे हों) पहनकर आ सकेंगे। हवाई चप्पल, सैंडल, जूते-मोजे के अलावा पुरुष आधी और पूरी आस्तीन का शर्ट, टी-शर्ट महिला अभ्यर्थी सलवार-सूट, साड़ी, आधी-पूरी आस्तीन का शर्ट, टी-शर्ट पहनकर आ सकती हैं। हाथों में कांच की चूड़ियां भी पहनकर आने की अनुमति होगी।

160 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, कृषि, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और बेसिक कम्प्यूटर से जुड़े कुल 160 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे।

200 अंकों के इस पेपर के लिए कुल 3 घंटे 10 मिनट का समय मिलेगा।

फोटो आईडी और एडमिट कार्ड अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा में अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी या प्रिंट आउट और वैलिड फोटो आईडी कार्ड जरूर लेकर जाएं। आधार कार्ड पर जन्मतिथि छपी होना जरूरी है। विशेष हालात में पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा।

प्रश्न पत्र अपने साथ नहीं लेकर जा सकेंगे परीक्षा समाप्त होने पर, अभ्यार्थियों को OMR शीट की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति है। प्रश्न पत्र अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।

⦁ आंसर-की व प्रश्न पत्र एग्जाम के 72 घंटे के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। 100 रुपये देकर आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे।

फोटो की सॉफ्टवेयर से होगी जांच उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने के लिए 2.5 सेमी * 2.5 सेमी के नए रंगीन फोटो, पारदर्शी नीला बॉल पेन साथ लेकर आएं। फोटो एक माह से ज्यादा पुराना न हो। सभी फोटो की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी।