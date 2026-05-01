RSSB Teaching Associate Jobs 2026: खुशखबरी! राजस्थान में 3540 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, कौन कर सकता है आवेदन
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने Teaching Associate के 3540 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 5 मई 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार SSO पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।
RSSB Teaching Associate Jobs 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी RSSB ने टीचिंग एसोसिएट भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 3540 पद भरे जाएंगे। खास बात यह है कि भर्ती अलग-अलग विषयों के लिए निकाली गई है, जिससे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को बड़ा मौका मिलने वाला है। यह भर्ती राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी (Raj-CES) के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। उम्मीदवार 5 मई 2026 से 3 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
किन विषयों में सबसे ज्यादा पद निकले
इस भर्ती में हिंदी, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है। हिंदी विषय में 393 पद, भूगोल में 365 पद और इतिहास में 355 पद रखे गए हैं। वहीं अंग्रेजी के लिए 314 और पॉलिटिकल साइंस के लिए 339 पद तय किए गए हैं।साइंस स्ट्रीम में भी अच्छी संख्या में सीटें रखी गई हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी और जूलॉजी के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा कृषि और लॉ से जुड़े विषयों को भी शामिल किया गया है।
कितनी मिलेगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 28,850 रुपये सैलरी दी जाएगी। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी और नियुक्ति Raj-CES Hiring of Man Power Rules 2023 के तहत की जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। साथ ही NET, SET या PhD जैसी योग्यता को भी नियमों के अनुसार मान्यता दी जाएगी।
उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 40 साल रखी गई है। वहीं महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। राजस्थान की महिला उम्मीदवारों को 5 से 10 साल तक की अतिरिक्त छूट दी गई है।
आवेदन फीस कितनी रखी गई
जनरल और क्रीमी लेयर OBC उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं EWS, SC, ST, नॉन क्रीमी लेयर OBC और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए फीस 400 रुपये तय की गई है। फीस का भुगतान SSO Portal, e-Mitra या CSC के जरिए ऑनलाइन होगा।
चयन कैसे होगा
भर्ती प्रक्रिया Raj-CES नियम 2023 के अनुसार पूरी की जाएगी। इसमें आवेदन की स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा या शॉर्टलिस्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हो सकता है। बोर्ड बाद में विस्तृत चयन प्रक्रिया जारी करेगा।
ऐसे भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म
उम्मीदवारों को सबसे पहले राजस्थान SSO Portal पर जाकर लॉगिन करना होगा। जिनके पास SSO ID नहीं है, उन्हें पहले नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद Recruitment Portal में जाकर Advertisement No. 06/2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा।
फॉर्म भरने के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पर्सनल जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और विषय से जुड़ी डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन फीस जमा करनी होगी। आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना जरूरी होगा।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
RSSB ने साफ कहा है कि आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें। गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। बोर्ड ने यह भी सलाह दी है कि उम्मीदवार आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं।
भर्ती से जुड़ी अहम तारीखें
आवेदन शुरू होने की तारीख 5 मई 2026 रखी गई है, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 3 जून 2026 होगी। परीक्षा अगस्त, सितंबर या अक्टूबर 2026 में आयोजित की जा सकती है। बोर्ड जल्द ही परीक्षा तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी अपडेट जारी करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव