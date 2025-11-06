RSSB Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में शिक्षकों के 7123 पदों पर निकली बंपर सरकारी नौकरी, आवेदन कल 7 नवंबर से शुरू
संक्षेप: RSSB Teacher Recruitment 2025 Notification: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्राइमरी स्कूल टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के पदों पर बंपर सरकारी नौकरी निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 7123 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
RSSB Teacher Recruitment 2025 Notification: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। बोर्ड ने प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- द्वितीय, कक्षा 6 से 8 तक) पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 7123 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 5000 पद प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के हैं और 2123 पद उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- द्वितीय, कक्षा 6 से 8 तक) के हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक तय की गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
परीक्षा की संभावित तिथि-
राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य / संस्कृत शिक्षा (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा (लेवल-द्वितीय, कक्षा 6 से 8 तक) भर्ती-2025 की परीक्षा बोर्ड 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 के बीच आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर ऑफलाईन (ओ.एम.आर.) आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
RSSB Teacher Vacancy 2025 Notification 1 Link
RSSB Teacher Vacancy 2025 Notification 2 Link
शैक्षणिक योग्यता-
1. प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
2. अध्यापक (स्तर-द्वितीय) कक्षा 6 से 8 (विषय सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित-विज्ञान, हिन्दी) के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) होना चाहिए।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।
आयु सीमा-
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार ने 40 वर्ष आयु प्राप्त नहीं की होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।
आवेदन शुल्क-
1. सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक - 600 रुपये
2. राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक- 400 रुपये
3. समस्त दिव्यांगजन आवेदक - 400 रुपये
भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-
1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।
5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।
6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।