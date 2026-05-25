RSSB Vacancy 2026: कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 3,951 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका, तुरंत करें अप्लाई
RSSB Computer Instructor Recruitment: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कुल 3,951 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
RSSB Computer Instructor Recruitment 2026: यदि आप कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में मास्टर डिग्री धारक हैं और राजस्थान में एक प्रतिष्ठित सरकारी शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कुल 3,951 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 25 मई 2026 से शुरू हो चुकी है।
पदों की डिटेल्स
इस व्यापक भर्ती अभियान के माध्यम से राजस्थान सरकार राज्य के दो प्रमुख शिक्षा विभागों के स्कूलों में आईटी शिक्षा को सुदृढ़ करेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 300 पद आवंटित किए गए हैं (गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 268 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 32 पद)। संस्कृत शिक्षा विभाग के स्कूलों के लिए सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 22 पद निकाले गए हैं (गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए 20 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 02 पद)। इस प्रकार सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कुल 322 पदों पर भर्ती की जाएगी, जबकि शेष 3,629 पद बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए रखे गए हैं।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
डिग्री: उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर साइंस या आईटी में एमई (M.E.), एम.टेक. (M.Tech.), एमसीए (MCA), या एम.एससी. (M.Sc. in CS/IT) की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स या संबंधित तकनीकी क्षेत्र में मास्टर डिग्री रखने वाले भी पात्र हैं।
आयु सीमा: आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष (आधार तिथि 1 जनवरी 2027) होनी चाहिए। राजस्थान सरकार के नियमानुसार आरक्षित श्रेणियों को ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
परीक्षा शेड्यूल और आवेदन शुल्क
बोर्ड द्वारा जारी टाइमटेबल के अनुसार, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पद के लिए लिखित परीक्षा 22 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को इस तिथि को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा।
आवेदन शुल्क: जनरल और क्रीमीलेयर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है। वहीं, राजस्थान के नॉन-क्रीमीलेयर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 400 रुपये रहेगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही एसएसओ (SSO) पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) शुल्क दे दिया है, उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी।
आवेदन करने की अंतिम तिथि और तरीका (How to Apply)
योग्य उम्मीदवार राजस्थान सरकार के आधिकारिक एसएसओ पोर्टल (SSO Rajasthan Portal) या बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 23 जून 2026 (रात 11:59 बजे तक) निर्धारित की गई है। यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो बोर्ड 26 जून से 28 जून 2026 के बीच एप्लीकेशन करेक्शन विंडो भी ओपन करेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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