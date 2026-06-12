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RSSB REET Mains DV Cut Off : किसने किया मेरिट में टॉप, क्या रही राजस्थान 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की कटऑफ

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RSSB REET Mains DV Cut Off : राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती लेवल-1 का डीवी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी https://rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए कुल 7000 पदों पर भर्ती होगी।

RSSB REET Mains DV Cut Off : किसने किया मेरिट में टॉप, क्या रही राजस्थान 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की कटऑफ

RSSB REET Mains DV Cut Off : राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती लेवल-1 का डीवी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी https://rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए कुल 7000 पदों पर भर्ती होगी। यह परीक्षा 17 जनवरी को आयोजित की गई थी। परिणाम दो गुना अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट के रूप में जारी किया गया है, जिनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (स्क्रूटनी) होगा। जिन अभ्यर्थियों का नाम कटऑफ के दायरे में आया है, उन्हें 18 जून 2026 से 2 जुलाई 2026 तक अपना स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। कुल 11 प्रश्न डीलिट गए गए हैं।

मेरिट लिस्ट में टॉपर कौन

नॉन-टीएसपी): मेरिट में हंसराज पुरी ने 243.18 अंक (लगभग 81% से अधिक) प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया है। इनके अलावा वीरेंद्र प्रताप सिंह, सुरेश कुमार, रोहित फागगना, योगेंद्र कुमार राजोरा और राकेश कुमार टॉप 10 में शामिल हैं।

टीएसपी : रिया मालू ने 207.98 अंकों के साथ टॉप किया है। इसके बाद रामाराम देवासी, कुशाल भट्ट, चंदन सिंह चौहान और नटवर सिंह सिसोदिया का स्थान है।

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विभिन्न वर्गों की कटऑफ (Cut-off Marks):

नॉन-टीएसपी एरिया ):

जनरल : 185.7026

ओबीसी : 178.5612

ईडब्ल्यूएस: 178.5612

एमबीसी : 173.4197

एससी : 163.76

एसटी : 150.5036

सहरिया : 62.3645

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टीएसपी एरिया :

सामान्य : 161.012

एससी : 148.3118

एसटी : 135.0791

कुल पद: यह भर्ती कुल 7000 पदों के लिए निकाली गई है।

संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल 449 पद (गैर-अनुसूचित क्षेत्र: 422, अनुसूचित क्षेत्र: 27) हैं।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कुल 6551 पद (गैर-अनुसूचित क्षेत्र: 6146, अनुसूचित क्षेत्र: 854) हैं।

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5761 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित

परीक्षा में 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प को नहीं भरने के कारण बोर्ड द्वारा 5761 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है

कौन से 11 प्रश्न डिलीट हुए- बोर्ड ने पेपर कोड ZZ8 (General L1) में कुल 11 प्रश्नों को डिलीट किया है। ये प्रश्न संख्या 3, 22, 27, 29, 39, 41, 47, 59, 92, 103, और 113 हैं

परीक्षा में कुल 150 प्रश्न (300 अंक) थे। 11 प्रश्न डिलीट होने के बाद अब 139 प्रश्न बचे हैं, लेकिन कुल अंक 300 ही रहेंगे। इसका मतलब है कि अब बचे हुए प्रत्येक प्रश्न का वेटेज (अंक) 2 अंक से बढ़कर अधिक हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग पहले की तरह 1/3 (या 0.66 अंक) ही रहेगी। गलत उत्तर के लिए काटे जाने वाले अंकों के वेटेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, जो सामान्य वर्ग के लिए 40%, एससी/एसटी/सहरिया/दिव्यांग जनों के लिए 35% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30% हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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