RSSB Recruitment 2025: राजस्थान में जमादार ग्रेड-II के पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास करें यहां अप्लाई

संक्षेप: RSSB Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से जमादार ग्रेड-II के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 72 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

RSSB Recruitment 2025 Apply Online: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से जमादार ग्रेड-II के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 नवंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (CSC), नेट बैकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 नवंबर 2025 तक किया जा सकता है। भर्ती के लिए 27 दिसंबर 2025 को ऑफलाईन (ओएमआर) आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 72 जमादार ग्रेड-II पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 64 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 8 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं।

शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष योग्यता प्राप्त की होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास कम्प्यूटर साइंस में सर्टिफिकेट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

सैलरी- राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार जमादार ग्रेडना का वेतनमान में मैट्रिक्स लेवल-5 निर्धारित है

आवेदन शुल्क- 1. सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक - 600 रुपये

2. राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक- 400 रुपये

3. समस्त दिव्यांगजन आवेदक - 400 रुपये

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।