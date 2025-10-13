RSSB Ayush Officer Recruitment 2025: राजस्थान में आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर निकली भर्ती, यहां करें अप्लाई

RSSB Ayush Officer Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आयुष अधिकारी के बंपर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1535 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

RSSB Ayush Officer Recruitment 2025 Apply Online: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आयुष अधिकारी (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी) के बंपर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 नवंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (CSC), नेट बैकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 8 नवंबर 2025 तक किया जा सकता है। भर्ती के लिए 26 दिसंबर 2025 को ऑफलाईन (ओएमआर) आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1535 आयुष अधिकारी (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी) पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 1340 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 195 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आयुर्वेद (BAMS), होम्योपैथिक (BHMS) और यूनानी (BUMS) संबंधित विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

RSSB Ayush Officer Recruitment 2025 Notification Link आयु सीमा- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।

सैलरी- उम्मीदवारों को हर महीने सैलरी के रूप में 28050 रूपए दिए जाएंगे।

आवेदन शुल्क- 1. सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक - 600 रुपये

2. राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक- 400 रुपये