RSSB : राजस्थान ग्रेड 4 के 150 प्रश्नों पर 1400 आपत्तियां, आयोग ने VDO रिजल्ट डेट भी बताई
RSSB Rajasthan 4th Grade , VDO Result date : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के 6 पेपर के 600 प्रश्नों में से 150 प्रश्नों पर लगभग 1400 ऑब्जेक्शन प्राप्त हुए हैं। ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा की आंसर-की आपत्तियां 6 दिसंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक ली गई थीं। परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित और बेसिक कंप्यूटर जैसे विषय शामिल थे। इसमें गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी तय की गई है।
आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 के लिए इसी साल मार्च अप्रैल माह में आवेदन लिए गए थे। परीक्षा 19 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित करवाई जा चुकी है। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा के जरिए राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53749 पदों पर बहाली होगी। रिक्तियों में 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं। इस भर्ती में 24 लाख 76 हजार आवेदन आए थे। इसमें से 85.9 फीसदी यानी 21.17 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया।
वीडीओ रिजल्ट डेट पर भी बोला आयोग
अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है वीडीओ का रिजल्ट 12 दिसंबर तक जारी करने का प्रयास है। परीक्षा 2 नवम्बर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 850 ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 683 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 167 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। परीक्षा के लिए करीब 5.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।