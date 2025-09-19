RSMSSB 4th Grade Exam : राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा आज से, प्रश्न पत्र पर चर्चा बैन, फोटो व ID समेत अहम 10 गाइडलाइंस

RSMSSB Rajasthan 4th Grade Exam Rules : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज 19 सितंबर से राज्य भर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। आरएसएमएसएसबी ने सोशल मीडिया पर पेपर का एनालिसिस करने पर रोक लगाई गई है।

RSMSSB Rajasthan 4th Grade Exam Rules : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज 19 सितंबर से राज्य भर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। राजस्थान क्लास 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा तीन दिन 19, 20 व 21 सितंबर 2025 को कुल 6 पारियों में होगी। ग्रुप डी के 53749 पदों पर भर्ती के लिए करीब 24.76 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। आरएसएमएसएसबी ने सोशल मीडिया पर पेपर का एनालिसिस करने पर रोक लगाई गई है। पेपर समाप्ति के बाद कोचिंग संचालक, टीचर या फिर कोई अन्य व्यक्ति पेपर को लेकर सोशल मीडिया पर विश्लेषण या चर्चा नहीं कर सकेगा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी फैसला किया है। परीक्षार्थी परीक्षा से दो दिन पहले, परीक्षा के तीनों दिन और परीक्षा के दो दिन बाद तक यानी कुल सात दिन रोडवेज की साधारण व द्रुतगामी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

परीक्षा केंद्र के गेट एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में जींस और जूलरी बैन रहेगी। ड्रेस में किसी भी तरह का मेटल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी तरह की घड़ी सामान्य या स्मार्टवाच पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों को अपनी प्रश्न बुकलेट घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

यहां जानें भर्ती परीक्षा के 10 नियम 1. परीक्षा के लिए ड्रेस कोड (RSMSSB 4th Grade Dress Code for male ) पुरुष अभ्यर्थी आधी/पूरी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैन्ट पहन कर आयेंगे। जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जीन्स पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच करवाकर सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस न हो। इस संबंध में उससे वचन-पत्र भरवाया जाएगा।

2. महिलाओं के लिए ड्रेस कोड (RSMSSB 4th Grade Dress Code for female) महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी/पूरी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आएंगी। जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जीन्स पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच करवाकर सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस न हो। इस संबंध में उससे वचन-पत्र भरवाया जाएगा।

परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे।

3. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टाल, शॉल, मफलर पनकर न आएं।

- चप्पल(स्लीपर), सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी।

4. - यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिह्नों को धारण कर आता है तो उससे प्रतीक चिह्नों को नहीं उतरवाया जाएगा। शंका होने पर उसकी गहन जांच कर सुनिश्चित किया जाएगा कि उनमें किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं छुपाया गया है।

5.- नीले रंग का ट्रांसपेरेंट बॉल प्वॉइंट अपने साथ लाएं।

6. घड़ी बैन परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी इसलिए घड़ी पहनकर नहीं आएं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, न कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5. फ्री रहेगी यात्रा राजस्थान ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा रहेगी। परीक्षा की तिथि से दो दिन पहले, परीक्षा के तीन दिन और परीक्षा के दो दिन बाद यात्रा मुफ्त मिलेगी। अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ रखना होगा। यह सुविधा अभ्यर्थियों को अपने घर, कोचिंग सेंटर या तैयारी स्थल से परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए उपलब्ध होगी।

6. एंट्री समय आरएसएमएसएसबी ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। एग्जाम शुरू होने के एक घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे।

7. फोटो आईडी और एडमिट कार्ड अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा में अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी या प्रिंट आउट और वैलिड फोटो आईडी कार्ड जरूर लेकर जाएं। आधार कार्ड पर जन्मतिथि छपी होना जरूरी है। विशेष हालात में पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा।

8. प्रश्न पत्र अपने साथ नहीं लेकर जा सकेंगे परीक्षा समाप्त होने पर, अभ्यार्थियों को OMR शीट की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति है। प्रश्न पत्र अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे।

9. फोटो की सॉफ्टवेयर से होगी जांच उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने के लिए 2.5 सेमी * 2.5 सेमी के नए रंगीन फोटो, पारदर्शी नीला बॉल पेन साथ लेकर आएं। फोटो एक माह से ज्यादा पुराना न हो। सभी फोटो की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी।