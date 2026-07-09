RSSB Patwari Result 2026 Out, Direct Link: राजस्थान पटवारी के नतीजे घोषित, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 3705 पोस्ट के लिए RSSB पटवारी रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। यहां अपने कट-ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट ऑनलाइन चेक करें।
RSSB Patwari Result 2026 Out, Direct Link: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 3705 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई पटवारी परीक्षा 2026 के नतीजे आखिरकार जारी कर दिए हैं। लिखित परीक्षा और कॉपियों की जांच का काम पूरा होने के बाद अब रिजल्ट सबके सामने है, जिससे उन तमाम उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है जो इस भर्ती के फाइनल परिणाम का रास्ता देख रहे थे। गौरतलब है कि राजस्थान जैसे बड़े सूबे में पटवारी की नौकरी को लेकर हमेशा से एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है।
अब सारे सस्पेंस और अटकलें खत्म हो चुकी हैं। बोर्ड ने पूरी पारदर्शिता का सुबूत देते हुए रिजल्ट के साथ-साथ मेरिट लिस्ट और हर वर्ग (कैटेगरी) की अलग-अलग कट-ऑफ भी जारी कर दी है। इससे हर कैंडिडेट को यह समझने में बहुत आसानी हो रही है कि पास होने के लिए असल में कितने नंबरों का जुगाड़ करना जरूरी था। मेरिट लिस्ट को एक बेहद ही सिंपल पीडीएफ (PDF) फाइल में अपलोड किया गया है। जिन भी होनहार युवाओं का नाम इस लिस्ट में शामिल है, उन्हें सिलेक्शन के अगले और सबसे जरूरी राउंड के लिए हरी झंडी मिल गई है।
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक करें अपना नाम
जिनका रोल नंबर इस पीडीएफ में चमक रहा है, उन्हें ढेरों बधाइयां! लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला पड़ाव है 'डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन' यानी आपके सारे जरूरी कागजातों की बारीकी से जांच-पड़ताल। आरएसएसबी बहुत जल्द इसका पूरा शेड्यूल अपनी साइट पर जारी करने वाला है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए आप अभी से अपनी फाइल तैयार कर लें। आपकी स्कूल और कॉलेज की मार्कशीट, वैलिड आईडी प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास जैसे तमाम सर्टिफिकेट्स बिल्कुल अप-टू-डेट होने चाहिए। याद रखें, इस स्टेज पर एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक या किसी कागज की कमी आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए हर एक डॉक्यूमेंट को डबल चेक जरूर कर लें।
बोर्ड अब जल्द ही जॉइनिंग के नियम और अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी करेगा। ऐसे में किसी भी तरह की अफवाहों पर कान न दें और पल-पल की सही अपडेट के लिए वेबसाइट पर अपनी नजरें गड़ाए रखें।
RSSB Patwari Result 2026 में चेक करें अपना रिजल्ट
- सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें।
- होमपेज पर जाते ही आपको 'Results' (रिजल्ट्स) का एक अलग टैब नजर आएगा, उस पर बेझिझक क्लिक करें।
- वहां आपको 'RSSB Patwari Result 2026' का लिंक दिखाई देगा।
- इस लिंक पर क्लिक करते ही मेरिट लिस्ट वाली पीडीएफ तुरंत डाउनलोड हो जाएगी।
- अब कीबोर्ड पर 'Ctrl + F' दबाइए या फोन के सर्च बार में अपना रोल नंबर टाइप कीजिए।
- अगर आपका रोल नंबर हाईलाइट हो जाता है, तो समझ लीजिए आपकी मेहनत सच में रंग ले आई है।
- कट-ऑफ वाली पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड करके रख लें, ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन न रहे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव