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RSSB Librarian Result 2026 Direct Link: राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 फाइनल रिजल्ट जारी, डाउनलोड लिंक

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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RSSB Librarian Grade 3 Final Result 2026 OUT, Link: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती का फाइनल रिजल्ट और कट-ऑफ जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं।

RSSB Librarian Result 2026 Direct Link: राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 फाइनल रिजल्ट जारी, डाउनलोड लिंक

Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2026 Download Link: राजस्थान में सरकारी लाइब्रेरियन बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद बड़ी अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट और श्रेणीवार कट-ऑफ मार्क्स घोषित कर दिए हैं। लंबे समय से इस भर्ती के अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब पूरी तरह खत्म हो गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार किया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://rssb.rajasthan.gov.in/results पर जाकर मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर देख सकते हैं।

RSSB Librarian Grade 3 Final Result 2026 Direct Link

कड़े मुकाबले के बाद हुआ अंतिम चयन

माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में हजारों छात्रों ने भाग लिया था। लिखित परीक्षा के आयोजन के बाद, सफल पाए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। डॉक्यूमेंट की जांच और विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अब बोर्ड ने अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार की है। यह भर्ती अभियान कुल 548 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए चलाया गया।

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एनटीएसपी और टीएसपी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लिस्ट

बोर्ड ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी की है। इसके साथ ही, सामान्य (GEN), ओबीसी (OBC), ईडब्ल्यूएस (EWS), एससी (SC) और एसटी (ST) सहित सभी आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के कट-ऑफ अंक भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे छात्र अपने अंकों का सटीक मिलान कर सकें। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को अब जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और वे विभिन्न सरकारी स्कूलों व संस्थानों में अपनी सेवाएं देना शुरू करेंगे।

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अपना फाइनल रिजल्ट ऐसे करें डाउनलोड (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

स्टेप 1: सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिखाई दे रहे "Results" या "News Notifications" वाले सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां "Final Recommendation and Cut Off Marks for Librarian Grade III" का लिंक दिखाई देगा।

स्टेप 4: इस लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट की पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।

स्टेप 5: अब आप Ctrl + F का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोज सकते हैं और भविष्य के उपयोग के लिए इस पीडीएफ को सुरक्षित डाउनलोड कर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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