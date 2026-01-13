RSSB LDC Vacancy : राजस्थान में क्लर्क के 10644 पदों पर निकली भर्ती, आयु में 1 से 3 साल छूट, परीक्षा 5 और 6 जुलाई को

संक्षेप: RSSB LDC Vacancy Notification 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने एलडीसी (LDC) के 10,644 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। यह भर्ती सीईटी 12वीं ( Rajasthan CET 12th Level ) लेवल 2024 के स्कोर के आधार पर आयोजित की जाएगी।

RSSB LDC Vacancy Notification 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने एलडीसी (LDC) के 10,644 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। यह भर्ती सीईटी 12वीं ( Rajasthan CET 12th Level ) लेवल 2024 के स्कोर के आधार पर आयोजित की जाएगी। यानी इसमें वही आवेदन कर सकता है जिसने सीईटी 12वीं लेवल एग्जाम पास किया है। कैलेंडर के अनुसार इस भर्ती की लिखित परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने यह साफ कर दिया है कि एलडीसी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। यह पूर्व के सिलेबस के मुताबिक ही होगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2025 से 13 फरवरी 2026 के बीच किए जा सकेंगे।

विभाग का नाम और पद का विवरण राजस्थान लोक सेवा आयोग पद का नाम: लिपिक ग्रेड–II

कुल पद: 06

प्रशासनिक सुधार विभाग (राज्य के अधीनस्थ विभाग/कार्यालय) पद का नाम: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 9806

कृषि विपणन निदेशालय (कृषि उपज मंडी समिति) पद का नाम: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 600

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड पद का नाम: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 98

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पद का नाम: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 50

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पद का नाम: लिपिक ग्रेड–II

कुल पद: 84

कुल पदों की संख्या: 10,644 हजारों रह जाएंगे वंचित इस भर्ती में प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं क्योंकि एलडीसी पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा (CET - सीनियर सेकेंडरी स्तर) क्वालीफाई होना अनिवार्य है। अब हजार युवा इस भर्ती को सीईटी से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं।

आयु सीमा- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

अधिकतम आयु सीमा में–

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

आयु सीमा में एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष की छूट स्पष्टीकरणः— बोर्ड द्वारा पूर्व में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों हेतु लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती–2024 में आयु की गणना 01.01.2025 के अनुसार की गई थी। अतः इन विभागों के लिए समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के विभागीय नियमों के अनुसार विगत 03 वर्षों में भर्ती नहीं होने से इन विभागों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

शैक्षणिक योग्यता (i) 12वीं पास और

(ii) डोएक ओ लेवल

या

NIELIT, नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर सर्टिफिकेट कोर्स।

या

नेशनल/स्टेट काउंसिल या वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के तहत आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)/डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (DPCS) सर्टिफिकेट।

या

भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

या

देश में माध्यमिक शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जिसमें कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में हो।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

या

वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (RSCIT)।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्च योग्यता।

आवेदन शुल्क- 1. सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक - 600 रुपये

2. राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक- 400 रुपये

3. समस्त दिव्यांगजन आवेदक - 400 रुपये

वेतनमान - राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार लिपिक ग्रेड /कनिष्ठ सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-5 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

दो चरणों में होगी भर्ती परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा दो फेज में आयोजित की जाएगी- फेज-I और फेज-II में। फेज-I के समस्त प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के अधीन फेज-I में दोनों प्रश्नपत्रों में अलग-अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही फेज-II में प्रवेश दिया जाएगा। किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं।

बोर्ड ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के फेज-I के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40% अंक तथा फेज-II के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो।

तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा।

परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम: लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की स्कीम-

प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा, अर्थात्-

फेज-I

प्रश्नपत्र, अवधि , अंक

सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित - 3 घंटे - 100

सामान्य हिन्दी और अंग्रेज़ी - 3 घंटे - 100

फेज-II I. निःशक्त व्यक्तियों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए:

कम्प्यूटर पर हिन्दी में टंकण

(क) गति परीक्षण - 10 मिनट - - 25

(ख) दक्षता परीक्षण - 10 मिनट - 25

कम्प्यूटर पर अंग्रेज़ी में टंकण

(क) गति परीक्षण - 10 मिनट - 25

(ख) दक्षता परीक्षण - 10 मिनट - 25