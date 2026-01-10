RSSB LDC Vacancy : राजस्थान में एलडीसी के 10644 पदों पर भर्ती, CET पास योग्य, जानें परीक्षा तिथि

संक्षेप: RSSB LDC Vacancy 2026: राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में एलडीसी (LDC) के रिक्त 10,644 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाला है। RSMSSB अगले सप्ताह कभी भी इसका विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

RSSB LDC Vacancy : राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में एलडीसी (LDC) के रिक्त 10,644 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) अगले सप्ताह कभी भी इसका विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यह भर्ती CET (12वीं लेवल ) के स्कोर के आधार पर आयोजित की जाएगी। कैलेंडर के अनुसार इस भर्ती की लिखित परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने यह साफ कर दिया है कि एलडीसी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। यह पूर्व के सिलेबस के मुताबिक ही होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हजारों रह जाएंगे वंचित इस भर्ती में प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं क्योंकि एलडीसी पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा (CET - सीनियर सेकेंडरी स्तर) क्वालीफाई होना अनिवार्य है। अब हजार युवा इस भर्ती को सीईटी से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं।

महिला पर्यवेक्षक भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB/RSSB) ने राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। कुल 72 पदों पर योग्य महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन 5 फरवरी 2026 तक लिए जाएंगे। आवेदन उम्मीदवार कर सकेंगी, जिन्होंने स्नातक स्तर की राजस्थान CET 2024 परीक्षा पास की है।

योग्यता - महिला पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

एग्रीकल्चर वालों के लिए राजस्थान में निकली 1100 सरकारी वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन के लिए फॉर्म लिंक भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर 13 जनवरी से खुलेगा। इसके बाद अभ्यर्थी अंतिम तिथि 11 फरवरी 2026 तक इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे।