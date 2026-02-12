Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RSSB LDC Vacancy 2026 : last date RSMSSB Clerk Rajasthan LDC Recruitment cet 12th level exam dates
RSSB LDC Vacancy : राजस्थान में क्लर्क की 10644 भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि, कहां कितने पद, परीक्षा कब

RSSB LDC Vacancy : राजस्थान में क्लर्क की 10644 भर्ती, कल आवेदन की अंतिम तिथि, कहां कितने पद, परीक्षा कब

संक्षेप:

RSSB LDC Vacancy 2026: राजस्थान एलडीसी भर्ती में प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे क्योंकि एलडीसी पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा (CET - सीनियर सेकेंडरी स्तर) क्वालीफाई होना अनिवार्य है। अब हजार युवा इस भर्ती को सीईटी से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं।

Feb 12, 2026 11:26 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

RSSB LDC Vacancy 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से एलडीसी (LDC) के 10,644 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए कल 13 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर फौरन एप्लाई करें। यह भर्ती सीईटी 12वीं ( Rajasthan CET 12th Level ) लेवल 2024 के स्कोर के आधार पर आयोजित की जाएगी। यानी इसमें वही आवेदन कर सकता है जिसने सीईटी 12वीं लेवल एग्जाम पास किया है। कैलेंडर के अनुसार इस भर्ती की लिखित परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने यह साफ कर दिया है कि एलडीसी भर्ती परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। यह पूर्व के सिलेबस के मुताबिक ही होगी।

विभाग का नाम और पद का विवरण

राजस्थान लोक सेवा आयोग

पद का नाम: लिपिक ग्रेड–II

कुल पद: 06

प्रशासनिक सुधार विभाग (राज्य के अधीनस्थ विभाग/कार्यालय)

पद का नाम: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 9806

कृषि विपणन निदेशालय (कृषि उपज मंडी समिति)

पद का नाम: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 600

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

पद का नाम: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 98

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पद का नाम: कनिष्ठ सहायक

कुल पद: 50

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

पद का नाम: लिपिक ग्रेड–II

कुल पद: 84

कुल पदों की संख्या: 10,644

ये भी पढ़ें:राजस्थान में 12वीं पास वालों के लिए शानदार मौका, आवेदन की आखिरी तारीख करीब
ये भी पढ़ें:नया राजस्थान चतुर्थ श्रेणी रिजल्ट जारी, कटऑफ घटी, टॉपर लिस्ट बदली
ये भी पढ़ें:राजस्थान 4th ग्रेड OMR शीट जारी, किसी की भी देखें आंसर शीट, रिजल्ट भी बदलेगा

हजारों रह जाएंगे वंचित

इस भर्ती में प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं क्योंकि एलडीसी पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा (CET - सीनियर सेकेंडरी स्तर) क्वालीफाई होना अनिवार्य है। अब हजार युवा इस भर्ती को सीईटी से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं।

आयु सीमा-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

अधिकतम आयु सीमा में–

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

आयु सीमा में एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष की छूट

स्पष्टीकरणः—

बोर्ड द्वारा पूर्व में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों हेतु लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती–2024 में आयु की गणना 01.01.2025 के अनुसार की गई थी। अतः इन विभागों के लिए समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के विभागीय नियमों के अनुसार विगत 03 वर्षों में भर्ती नहीं होने से इन विभागों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

शैक्षणिक योग्यता

(i) 12वीं पास और

(ii) डोएक ओ लेवल

या

NIELIT, नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर सर्टिफिकेट कोर्स।

या

नेशनल/स्टेट काउंसिल या वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के तहत आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA)/डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (DPCS) सर्टिफिकेट।

या

भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

या

देश में माध्यमिक शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, जिसमें कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में हो।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

या

वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (RSCIT)।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्च योग्यता।

आवेदन शुल्क-

1. सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक - 600 रुपये

2. राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक- 400 रुपये

3. समस्त दिव्यांगजन आवेदक - 400 रुपये

वेतनमान - राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार लिपिक ग्रेड /कनिष्ठ सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-5 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

दो चरणों में होगी भर्ती परीक्षा

प्रतियोगी परीक्षा दो फेज में आयोजित की जाएगी- फेज-I और फेज-II में। फेज-I के समस्त प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के अधीन फेज-I में दोनों प्रश्नपत्रों में अलग-अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही फेज-II में प्रवेश दिया जाएगा। किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं।

बोर्ड ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के फेज-I के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40% अंक तथा फेज-II के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो।

तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा।

परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम:

लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की स्कीम-

प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा, अर्थात्-

फेज-I

प्रश्नपत्र, अवधि , अंक

सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित - 3 घंटे - 100

सामान्य हिन्दी और अंग्रेज़ी - 3 घंटे - 100

फेज-II

I. निःशक्त व्यक्तियों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए:

कम्प्यूटर पर हिन्दी में टंकण

(क) गति परीक्षण - 10 मिनट - - 25

(ख) दक्षता परीक्षण - 10 मिनट - 25

कम्प्यूटर पर अंग्रेज़ी में टंकण

(क) गति परीक्षण - 10 मिनट - 25

(ख) दक्षता परीक्षण - 10 मिनट - 25

II. निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज-I में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
RSMSSB RSMSSB Recruitment rsmssb ldc
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;