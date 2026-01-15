Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़rssb grade 4 result 2025 release date 16 january rajasthan alok raj chairman news
RSSB Grade 4 Result 2025 ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का फैसला कल, बोर्ड चेयरमैन का बड़ा ऐलान

संक्षेप:

RSSB Grade 4 Result 2025: लंबे इंतजार के बाद राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती का रिजल्ट कल आएगा। RSSB चेयरमैन ने तारीख की पुष्टि की है। इस परीक्षा के जरिए करीब 53 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जानी है।

Jan 15, 2026 06:57 pm IST
RSSB Grade 4 Result 2025: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आखिरकार ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2025 के रिजल्ट की तारीख तय कर दी है। बोर्ड के अनुसार, RSSB Grade 4 Result 2025 कल यानी 16 जनवरी 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट को लेकर चल रही अटकलों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। RSSB के चेयरमैन आलोक राज ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट कर रिजल्ट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज बोर्ड की बैठक में कई अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई है।

उनके अनुसार, बैठक में ग्रेड 2 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की, कंडक्टर भर्ती के प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परिणाम को स्वीकृति दी गई है। साथ ही उन्होंने मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई भी दी।

RSSB Grade 4 Result 2025: 16 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड होगा रिजल्ट

बोर्ड चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि RSSB Grade 4 Result 2025 को 16 जनवरी को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण की मदद से रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

RSSB Grade 4 Result 2025: 53,749 पदों पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया

RSSB ग्रेड 4 भर्ती 2025 के तहत राज्यभर में कुल 53,749 पदों को भरा जाना है। यह भर्ती अभियान राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में से एक माना जा रहा है। ग्रेड 4 की लिखित परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2024 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

RSSB Grade 4 Result 2025: आगे क्या होगी चयन प्रक्रिया?

लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्रदर्शन और दस्तावेजों की सफल जांच के आधार पर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

RSSB Grade 4 Result 2025: RSSB Grade 4 Result 2025 कैसे करें चेक?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

1. RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं

2. होमपेज पर मौजूद “Results” सेक्शन पर क्लिक करें

3. “RSSB Grade 4 Result 2025” लिंक पर क्लिक करें

4. अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें (यदि मांगी जाए)

5. स्क्रीन पर रिजल्ट PDF खुल जाएगा

6. PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें

RSSB Grade 4 Result 2025: उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट जारी होने से पहले अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें और किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

