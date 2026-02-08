Rajasthan RSSB वनपाल भर्ती 2026: 12वीं पास वालों के लिए शानदार मौका; आवेदन की आखिरी तारीख करीब
RSSB Forester Recruitment 2026 के तहत 259 वनपाल पदों पर भर्ती शुरू। जानिए योग्यता, उम्र सीमा, सैलरी, फिजिकल टेस्ट, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी तारीखें।
अगर आप सरकारी नौकरी के साथ प्रकृति और जंगलों की सेवा करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन विभाग में वनपाल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज यानी 6 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है। अच्छी सैलरी, स्थायी सरकारी नौकरी और सम्मानजनक पद इस भर्ती को खास बनाते हैं।
आरएसएसबी वनपाल भर्ती 2026: पूरा अपडेट
आरएसएसबी की इस भर्ती के तहत कुल 259 वनपाल पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से शुरू होकर 11 फरवरी 2026 रात 11 बजकर 59 मिनट तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
कितने पद और कहां-कहां
इस भर्ती में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 213 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46 पद तय किए गए हैं। दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया है, जिसमें महिला, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और खेल प्रतिभाओं को भी नियमानुसार अवसर मिलेगा।
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए
वनपाल भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति की समझ होना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार अभी अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले योग्यता पूरी करनी होगी।
उम्र सीमा और खास छूट
उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए, जिसकी गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी। खास बात यह है कि इस भर्ती में सभी उम्मीदवारों को अतिरिक्त 3 साल की विशेष छूट दी गई है, क्योंकि पिछले तीन साल से वनपाल भर्ती नहीं हुई थी। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, महिला, पूर्व सैनिक और अन्य वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अलग-अलग उम्र में छूट मिलेगी।
सैलरी और प्रोबेशन की जानकारी
चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल-8 पे मैट्रिक्स में 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। नियुक्ति के बाद दो साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसमें तय मानदेय दिया जाएगा। प्रोबेशन पूरा होने के बाद नियमित वेतन और भत्ते लागू होंगे।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
वनपाल भर्ती 2026 में चयन सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जो ऑफलाइन ओएमआर आधारित होगी। परीक्षा में 100 सवाल होंगे और कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। हर गलत जवाब पर एक तिहाई अंक काटे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और फिर दस्तावेज़ सत्यापन होगा।
शारीरिक मानक और फिटनेस टेस्ट
पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर तय की गई है। सीने का माप और विस्तार भी निर्धारित है। फिटनेस टेस्ट में पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को 4 घंटे में 16 किलोमीटर पैदल चलना होगा। यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा
सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर ओबीसी, एमबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 400 रुपये है। दिव्यांग उम्मीदवारों को भी 400 रुपये ही देने होंगे। सुधार के लिए 300 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
आवेदन ऐसे करें
उम्मीदवारों को सबसे पहले राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर वनपाल भर्ती 2026 का चयन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद सीईटी 2024 आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी। सभी जानकारियां भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद फॉर्म फाइनल सबमिट करना होगा और आवेदन संख्या सुरक्षित रखनी होगी।
