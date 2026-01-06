RSSB Exam Calendar 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया 2026 का परीक्षा कैलेंडर, यहां देखें पूरा शेड्यूल

संक्षेप: RSSB Exam Calendar 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वर्ष 2026 के लिए अपना महत्वपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। RSSB ने आधिकारिक पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर पूरा कैलेंडर अपलोड कर दिया है।

RSSB Exam Calendar 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वर्ष 2026 के लिए अपना महत्वपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस नए शेड्यूल में विशेष रूप से वनपाल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और लैबोरेट्री असिस्टेंट जैसे प्रमुख पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया है।

परीक्षा कैलेंडर की मुख्य विशेषताएं बोर्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, इन परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध सीमा के भीतर किया जाएगा। कैलेंडर जारी होने से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी, जिसमें सुरक्षा और शुचिता के कड़े इंतजाम होंगे।

वनपाल और लैब असिस्टेंट परीक्षा का समय नोटिफिकेशन के अनुसार, वनपाल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 28 जून 2026 को संभावित है। वहीं लैबोरेट्री असिस्टेंट के पदों के लिए परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। विज्ञान और अन्य संबंधित विषयों के छात्रों के लिए लैब असिस्टेंट एक प्रतिष्ठित पद माना जाता है, और बोर्ड ने इसकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया है।

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पर विशेष ध्यान बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा के लिए भी निश्चित समय सीमा तय कर दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इस बार प्रतियोगिता काफी कड़ी रहने वाली है। परीक्षा का आयोजन 18 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। पर्यवेक्षक महिला भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 18 जून 2026 को किया जाएगा।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश RSSB ने आधिकारिक पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर पूरा कैलेंडर अपलोड कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है, जिसकी सूचना समय रहते वेबसाइट पर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को किसी भी सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों पर विश्वास न करने और केवल आधिकारिक वेबसाइट के अपडेट्स पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है।

कैसे देखें परीक्षा कैलेंडर? 1. सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर मौजूद 'Latest News' या 'Candidate Information' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. 'Exam Calendar 2026' के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

4. पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और अपनी संबंधित परीक्षा की तारीख नोट करें।