Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RSSB Exam Calendar 2026 Out: Schedule for Forest Guard, Lab Assistant, Agriculture Supervisor at rssb.rajasthan.gov.in
RSSB Exam Calendar 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया 2026 का परीक्षा कैलेंडर, यहां देखें पूरा शेड्यूल

RSSB Exam Calendar 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया 2026 का परीक्षा कैलेंडर, यहां देखें पूरा शेड्यूल

संक्षेप:

RSSB Exam Calendar 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वर्ष 2026 के लिए अपना महत्वपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। RSSB ने आधिकारिक पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर पूरा कैलेंडर अपलोड कर दिया है।

Jan 06, 2026 06:39 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

RSSB Exam Calendar 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वर्ष 2026 के लिए अपना महत्वपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस नए शेड्यूल में विशेष रूप से वनपाल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और लैबोरेट्री असिस्टेंट जैसे प्रमुख पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

परीक्षा कैलेंडर की मुख्य विशेषताएं

बोर्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, इन परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध सीमा के भीतर किया जाएगा। कैलेंडर जारी होने से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी, जिसमें सुरक्षा और शुचिता के कड़े इंतजाम होंगे।

वनपाल और लैब असिस्टेंट परीक्षा का समय

नोटिफिकेशन के अनुसार, वनपाल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 28 जून 2026 को संभावित है। वहीं लैबोरेट्री असिस्टेंट के पदों के लिए परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। विज्ञान और अन्य संबंधित विषयों के छात्रों के लिए लैब असिस्टेंट एक प्रतिष्ठित पद माना जाता है, और बोर्ड ने इसकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया है।

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पर विशेष ध्यान

बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा के लिए भी निश्चित समय सीमा तय कर दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इस बार प्रतियोगिता काफी कड़ी रहने वाली है। परीक्षा का आयोजन 18 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। पर्यवेक्षक महिला भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 18 जून 2026 को किया जाएगा।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

RSSB ने आधिकारिक पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर पूरा कैलेंडर अपलोड कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है, जिसकी सूचना समय रहते वेबसाइट पर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को किसी भी सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों पर विश्वास न करने और केवल आधिकारिक वेबसाइट के अपडेट्स पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है।

कैसे देखें परीक्षा कैलेंडर?

1. सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर मौजूद 'Latest News' या 'Candidate Information' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. 'Exam Calendar 2026' के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

4. पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और अपनी संबंधित परीक्षा की तारीख नोट करें।

यह घोषणा उन युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो पिछले काफी समय से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। अब समय है कि छात्र अपनी किताबों के साथ पूरी लगन से जुट जाएं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
RSMSSB Recruitment RSMSSB Exam Date
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।