RSSB Class 4 Admit Card 2025 Out : download from rssb rajasthan gov in exam dates and schedule RSSB Class 4 Admit Card 2025 Out : खत्म हुआ इंतजार, आ गया एडमिट कार्ड; rssb.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RSSB Class 4 Admit Card 2025 Out : download from rssb rajasthan gov in exam dates and schedule

RSSB Class 4 Admit Card 2025 Out : खत्म हुआ इंतजार, आ गया एडमिट कार्ड; rssb.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

RSSB Class 4 Admit Card 2025 Out : राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक दो शिफ्ट में होगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 10:27 PM
share Share
Follow Us on
RSSB Class 4 Admit Card 2025 Out : खत्म हुआ इंतजार, आ गया एडमिट कार्ड; rssb.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

RSSB Class 4 Admit Card 2025 Out : राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा को लेकर लंबे समय से उम्मीदवार तैयारी कर रहे थे और अब एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उनके लिए अंतिम तैयारियों का वक्त आ गया है।

RSSB Class 4 Admit Card 2025 Out : कब और कैसे होगी परीक्षा?

आरएसएसबी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, क्लास 4 भर्ती परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। परीक्षा तीनों दिन दो शिफ्टों में होगी-

  • पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक
  • दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

RSSB Class 4 Admit Card 2025 Out : ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए “RSSB Class 4 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

3. यहां अपना रोल नंबर और आवश्यक विवरण दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

5. इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें और प्रिंट निकाल लें।

RSSB Class 4 Admit Card 2025 Out : इन बातों का रखें ध्यान

  • उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) ले जाना अनिवार्य होगा।
  • एडमिट कार्ड पर दर्ज परीक्षा केंद्र, शिफ्ट और रोल नंबर की डिटेल्स ध्यान से पढ़ लें।
  • परीक्षा में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और किसी भी तरह की नकल सामग्री ले जाना सख्त मना है।

Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।