RSSB Recruitment 2026: राजस्थान के माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा विभाग में निकली 3951 पदों पर भर्ती, 23 जून है आखिरी डेट

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस वक्त राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की बंपर भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। दरअसल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 3900 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है।

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस वक्त राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की बंपर भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। दरअसल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 3900 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक आवेदक राजस्थान सरकार के आधिकारिक एसएसओ पोर्टल (SSO Rajasthan Portal) या बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों को बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।

3951 पदों पर भर्ती RSSB इस नई भर्ती के जरिए माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल मिलाकर 3951 पदों को भर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के हैं। टोटल पदों में से 3415 रिक्तियां इसी पोस्ट के लिए आई हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 300 पद हैं, जिनमें 268 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 32 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग । वहीं, संस्कृत शिक्षा विभाग के स्कूलों के लिए 22 सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 20 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 2 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं।

आवेदन के लिए आखिरी तारीख इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 23 जून 2026 (रात 11:59 बजे तक) निर्धारित की गई है। यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो बोर्ड 26 जून से 28 जून 2026 के बीच एप्लीकेशन करेक्शन विंडो भी ओपन करेगा।

इस भर्ती अभियान के तहत राजस्थान सरकार राज्य के स्कूलों में आईटी शिक्षा को मजबूत करने के लिए कुल 3951 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पदों पर नियुक्तियां करेगी। इनमें 322 पद सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, भर्ती के तहत 3629 पद बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए निर्धारित किए गए हैं।

आयु सीमा उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम और 40 वर्ष से ज्यादा उम्र न हो। ऊपरी उम्र में रिजर्व कैटेगिरी के कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी।

वेतन बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को पे मैट्रिक्स लेवल-08 और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को पे-मैट्रिक्स लेवल-10 के आधार पर वेतन मिलेगा।

चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा (पेपर-I और पेपर-II)

शैक्षणिक योग्यता सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या संबंधित इंजीनियरिंग विषयों में एमई/एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एमएससी (कंप्यूटर साइंस/आईटी), एमसीए, बी-लेवल या सी-लेवल योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विषय में समकक्ष या उससे उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र माने जाएंगे।

बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इस पद के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक (Graduation) के साथ ए-लेवल या एक वर्षीय पीजीडीसीए (PGDCA) होना चाहिए। इसके अलावा बीई/बीटेक (कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, ईई, ईईई, ईआईसी, टीआईई आदि) में डिग्रीधारक अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। बीएससी (कंप्यूटर साइंस/आईटी) और बीसीए करने वाले उम्मीदवार भी इस पद के लिए पात्र हैं।

कैसे करें आवेदन इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को सबसे पहले राजस्थान के SSO पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

इसके बाद Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal पर जाकर Apply Now विकल्प चुनना होगा।

यदि उम्मीदवार ने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नहीं कराया है, तो उसे सबसे पहले अपनी श्रेणी (सामान्य या आरक्षित वर्ग), दिव्यांगता की स्थिति और गृह राज्य की जानकारी दर्ज कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

OTR के दौरान भरी गई जानकारी आवेदन फॉर्म में स्वतः दिखाई देगी, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक भरना जरूरी है।

OTR प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार अपनी SSO ID के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।

ध्यान रहे कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने शरीर पर मौजूद किसी पहचान योग्य निशान (Visible Body Mark) की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

एप्लिकेशन फीस का भुगतान करने के बाद फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दें और इसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।