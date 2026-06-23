RSSB Agriculture Supervisor Result 2026 Link: राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक रिजल्ट जारी, डाउनलोड लिंक
RSSB Agriculture Supervisor Result 2026 Link: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं।
RSSB Agriculture Supervisor Result 2026 Direct Link: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर 18 अप्रैल 2026 को किया गया था। बोर्ड ने अब अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर की पीडीएफ और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक अपलोड कर दिए हैं।
1100 पदों पर होनी है भर्ती, सफल उम्मीदवार अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट
बोर्ड द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस भर्ती अभियान के माध्यम से राजस्थान के कृषि विभागों में कुल 1100 रिक्त पदों को भरा जाना है। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के अंकों और बोर्ड के नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। इस परिणाम पीडीएफ में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, जिन्होंने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया है और जिन्हें भर्ती के अगले और अंतिम चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सफल अभ्यर्थियों को जल्द ही बोर्ड द्वारा स्क्रूटनी और फिजिकल डीवी के लिए शेड्यूल जारी कर बुलाया जाएगा।
परीक्षार्थी ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड और रिजल्ट PDF
कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2026 में शामिल हुए छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए “Results” टैब या नोटिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब स्क्रीन पर दिख रहे "Agriculture Supervisor 2026: Direct Link to Download Result & Cut-Off" के लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर की एक पीडीएफ फाइल आपके स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- छात्र Ctrl + F कमांड का उपयोग करके इस लिस्ट में अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं।
- अपने भविष्य के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
स्कोरकार्ड में इन जानकारियों को जरूर वेरिफाई करें
छात्र रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट में दिए गए डिटेल्स को ध्यान से देख लें। इसमें अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, आवेदन संख्या, उनकी संबंधित कैटेगरी (ST/SC/OBC/General), प्राप्त किए गए अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस (पास या फेल) जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम पूरी तरह पारदर्शिता के साथ तैयार किया गया है और जल्द ही असफल उम्मीदवारों के रॉ मार्क्स भी व्यक्तिगत लॉगिन डैशबोर्ड पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि वे अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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