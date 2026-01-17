RSSB 4th Grade Result Pdf download : डाउनलोड राजस्थान चतुर्थ श्रेणी रिजल्ट पीडीएफ, कटऑफ व मेरिट लिस्ट

संक्षेप: Rajasthan RSSB 4th Grade Result Pdf download , rssb.rajasthan.gov.in , chaturth shreni result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम rssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया। नीचे दी गई पीडीएफ फाइल में से रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Jan 17, 2026 10:06 am IST

Rajasthan RSSB 4th Grade Result Pdf download , rssb.rajasthan.gov.in , chaturth shreni result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को वेबसाइट धीमी गति से चलने के चलते रिजल्ट चेक करने में दिक्कत आ रही है, वे नीचे दी गई पीडीएफ फाइल में से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चयन बोर्ड ने परिणाम के तौर पर कुल पांच फाइलें जारी की गई है। पहली फाइल में कटऑफ दी गई है। शेष चारों में फाइल में रोल नंबर वाइज रिजल्ट दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस रोल नंबर की क्या रैंक रही है। राजस्थान चुतर्थ श्रेणी भर्ती में कुल 53750 पद हैं। 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। जिनका 2 गुना में सेलेक्शन होगा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किए उनकी लिस्ट अलग से जारी होगी।

अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चयन बोर्ड चेयरमैन आलोक राज ने बताया है कि बोर्ड द्वारा उम्मीदवार सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है। रिटन टेस्ट में पास होने वाले सभी उम्मीदवार अब चयन के अगले चरण दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए बुलाए जाएंगे। उनके डॉक्यूमेंट चेक करके सही होने पर उन्हें मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट कर विभाग को फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी जाएगी।

परिणाम के तौर पर जारी की गई 5 फाइलें 1. मेरिट के अनुसार रिजल्ट और डीवी के लिए कट ऑफ मार्क्स

2. रिजल्ट शीट 1 रोल नंबर 1110101 से 1736000 - नीचे देखें PDF फाइल

3. रिजल्ट शीट 2 रोल नंबर 1736001 से 2359600 - - नीचे देखें PDF फाइल

4. रिजल्ट शीट 3 रोल नंबर 2359601 से 2974100 - - नीचे देखें PDF फाइल

5. रिजल्ट शीट 4 रोल नंबर 2974101 से 3581160 - - नीचे देखें PDF फाइल

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP ) के लिए श्रेणीवार कटऑफ अंक नीचे दिए गए हैं 1. सामान्य श्रेणी (GEN) सामान्य (GEN): 146.3279

महिला (FEM): 135.6506

विधवा (WID): 32.6964

परित्यक्ता (DIV): 86.0888

भूतपूर्व सैनिक (EX): 0.0033

2. अनुसूचित जाति (SC) सामान्य (GEN): 126.0259

महिला (FEM): 114.4693

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 51.5655

3. अनुसूचित जनजाति (ST) सामान्य (GEN): 117.0626

महिला (FEM): 110.8956

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 38.7189

4. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (GEN-EWS) सामान्य (GEN): 131.6337

महिला (FEM): 122.0484

विधवा (WID): 0.2585

परित्यक्ता (DIV): 47.0655

5. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सामान्य (GEN): 138.2739

महिला (FEM): 128.3747

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 62.9038

6. अति पिछड़ा वर्ग (MBC) सामान्य (GEN): 132.7357

महिला (FEM): 116.6476

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 57.8038

7. सहरिया (SAH)

सामान्य (GEN): 0.0143

महिला (FEM): 0.0033

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 0.0033

टीएसपी एरिया - TSP क्षेत्र - श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक (Cut off Marks) की जानकारी हिंदी में नीचे दी गई है: 1. सामान्य श्रेणी (General - GEN) सामान्य (GEN): 116.4909

महिला (FEM): 105.4976

विधवा (WID): 4.6143

परित्यक्ता (DIV): 53.1944

भूतपूर्व सैनिक (EX): 3.0184

2. अनुसूचित जाति (Scheduled Caste - SC) सामान्य (GEN): 105.412

महिला (FEM): 97.3662

विधवा (WID): 0.2731

परित्यक्ता (DIV): 45.1998

भूतपूर्व सैनिक (EX): लागू नहीं (NA)

3. अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe - ST) सामान्य (GEN): 95.2353

महिला (FEM): 92.1806

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 9.4442

भूतपूर्व सैनिक (EX): लागू नहीं (NA)

B/LV : 0.0033

HI : 0.3242

LD/CP : 33.6563

MI/MD : 0.3242

SP : 0.0033

राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट के बाद डीवी राउंड के लिए जरूरी डॉक्यमेंट आधार कार्ड

पैन कार्ड

10वीं की मार्कशीट

निवास प्रमाण पत्र

ओबीसी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)