RSSB 4th Grade Result Name Wise : राजस्थान 4th ग्रेड नाम वाइज रिजल्ट जारी, गौरव गर्ग ने किया टॉप, देखें टॉपर लिस्ट

संक्षेप: RSSB 4th Grade Result Name Wise Pdf : राजस्थान चतुर्थ श्रेणी नाम वाइज परिणाम भी जारी कर कर दिया गया है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में गौरव कुमार गर्ग ने 200 में से 184.4274 नार्मलाइज्ड अंक (रॉ मार्क्स 179.8319 ) हासिल कर टॉप ( Rajasthan RSSB 4th Grade Topper ) किया है।

Jan 17, 2026 03:00 pm IST

Rajasthan RSSB 4th Grade Result Name Wise Pdf , rssb.rajasthan.gov.in : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का शुक्रवार को रोल नंबर वाइज रिजल्ट जारी करने के एक दिन बाद शनिवार को नाम वाइज परिणाम भी जारी कर दिया। इस फुल रिजल्ट में अभ्यर्थी का नाम, रैंक, उसके रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, माता पिता का नाम और कैटेगरी की डिटेल दी गई है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में गौरव कुमार गर्ग ने 200 में से 184.4274 नार्मलाइज्ड अंक (रॉ मार्क्स 179.8319 ) हासिल कर टॉप ( Rajasthan RSSB 4th Grade Topper ) किया है। रैंक 1 पाने वाले गौरव कुमार गर्ग (रोल नंबर 1849671) ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हैं। राजस्थान चुतर्थ श्रेणी भर्ती में कुल 53750 पद हैं। 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी।

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी नेमवाइज रिजल्ट की फाइल का साइज हेवी होने के चलते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड नहीं हो सका है। इसमें कुछेक दिन लगेंगे। चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा, 'फोर्थ क्लास एग्जाम के फुल डिटेल्स वाला रिजल्ट डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। डिटेल्स यानी नाम, रोल नंबर, माता पिता के नाम कैटिगरी, उप कैटिगरी मेरिट क्रमांक, मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, सब कुछ 20 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स का। वेबसाइट पर अपलोड होने में 2 -3 दिन लगेंगे।'

मेरिट , रॉ अंक, नॉर्मलाइज्ड अंक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, कैटेगरी, 1 179.8319 184.4274 1849671 गौरव कुमार गर्ग दिनेश चंद गर्ग ललिता देवी पुरुष ईडब्ल्यूएस

2 190.9605 184.4274 1112055 मनीष घासल घेवर राम इंद्रा देवी पुरुष ओबीसी

3 184.1808 184.4274 2176312 रमेश कुमार भगीरथ मल शिलोचना देवी पुरुष ओबीसी

4 181.5126 184.4274 2550253 सोहेल खान इशाक मोहम्मद तेली सजना बानो पुरुष ओबीसी

5 183.7535 184.4274 3075237 दिनेश कुमार गुर्जर छोटू लाल गुर्जर शांति देवी पुरुष एमबीसी

6 179.8319 184.4274 1919620 हंसराज गुर्जर सेडू राम गुर्जर बिमला देवी पुरुष एमबीसी

7 186.3248 184.4274 3421490 धर्मेन्द्र हनुमान राम निरमा पुरुष ओबीसी

8 179.4872 182.4052 3371983 राहुल गुधेनिया स्वर्गीय श्री पुरूषोत्तम लाल शर्मा संतोष पुरुष ईडब्ल्यूएस

9 182.6331 182.4052 2788522 दीपक सिंह भगवान सिंह उर्मिला पुरुष ओबीसी

10 179.4872 182.4052 3192180 सतेंदर सिंह जल सिंह मैना देवी पुरुष ओबीसी

11 180.3922 182.4016 2637744 बबलु सैनी प्रेमराज सैनी ग्यारसी देवी पुरुष ओबीसी

12 182.4859 182.3950 1968460 ललित कुमार सैन चन्द्र शेखर सैन शीला देवी पुरुष ओबीसी

13 182.4859 182.3950 1942952 धर्मेन्द्र चौधरी नेमा राम चौधरी बिमला देवी पुरुष ओबीसी

14 190.3955 182.3850 1286162 आशीष कुमार ओम प्रकाश राजश्री देवी पुरुष ओबीसी

15 190.3955 182.3850 1433329 नेहा अमेटा विनोद अमेटा गीता देवी महिला जनरल

16 179.8319 181.7458 2523585 दिनेश कुमार स्वामी सूरजमल स्वामी पिस्ता देवी पुरुष ओबीसी

17 179.8319 181.7458 2349199 साजिद खान अब्दुल रसीद खान शकीला पुरुष ओबीसी

18 179.8319 181.7458 2360918 शैलेन्द्र सिंह उदय सिंह संतोष कंवर पुरुष ओबीसी

19 179.8319 181.7458 2354257 रमेश जाट छगना राम हीरा देवी पुरुष ओबीसी

20 181.5126 181.7458 2902756 रौनक शर्मा सांवरमल शर्मा कौशल्या देवी पुरुष ईडब्ल्यूएस

अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चयन बोर्ड चेयरमैन आलोक राज ने बताया है कि बोर्ड द्वारा उम्मीदवार सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है। रिटन टेस्ट में पास होने वाले सभी उम्मीदवार अब चयन के अगले चरण दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए बुलाए जाएंगे। उनके डॉक्यूमेंट चेक करके सही होने पर उन्हें मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट कर विभाग को फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी जाएगी।

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non TSP ) के लिए श्रेणीवार कटऑफ अंक नीचे दिए गए हैं 1. सामान्य श्रेणी (GEN) सामान्य (GEN): 146.3279

महिला (FEM): 135.6506

विधवा (WID): 32.6964

परित्यक्ता (DIV): 86.0888

भूतपूर्व सैनिक (EX): 0.0033

2. अनुसूचित जाति (SC) सामान्य (GEN): 126.0259

महिला (FEM): 114.4693

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 51.5655

3. अनुसूचित जनजाति (ST) सामान्य (GEN): 117.0626

महिला (FEM): 110.8956

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 38.7189

4. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (GEN-EWS) सामान्य (GEN): 131.6337

महिला (FEM): 122.0484

विधवा (WID): 0.2585

परित्यक्ता (DIV): 47.0655

5. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सामान्य (GEN): 138.2739

महिला (FEM): 128.3747

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 62.9038

6. अति पिछड़ा वर्ग (MBC) सामान्य (GEN): 132.7357

महिला (FEM): 116.6476

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 57.8038

7. सहरिया (SAH) सामान्य (GEN): 0.0143

महिला (FEM): 0.0033

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 0.0033

टीएसपी एरिया - TSP क्षेत्र - श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक (Cut off Marks) की जानकारी हिंदी में नीचे दी गई है: 1. सामान्य श्रेणी (General - GEN) सामान्य (GEN): 116.4909

महिला (FEM): 105.4976

विधवा (WID): 4.6143

परित्यक्ता (DIV): 53.1944

भूतपूर्व सैनिक (EX): 3.0184

2. अनुसूचित जाति (Scheduled Caste - SC) सामान्य (GEN): 105.412

महिला (FEM): 97.3662

विधवा (WID): 0.2731

परित्यक्ता (DIV): 45.1998

भूतपूर्व सैनिक (EX): लागू नहीं (NA)

3. अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe - ST) सामान्य (GEN): 95.2353

महिला (FEM): 92.1806

विधवा (WID): 0.0033

परित्यक्ता (DIV): 9.4442

भूतपूर्व सैनिक (EX): लागू नहीं (NA)

B/LV : 0.0033

HI : 0.3242

LD/CP : 33.6563

MI/MD : 0.3242

SP : 0.0033

राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट के बाद डीवी राउंड के लिए जरूरी डॉक्यमेंट आधार कार्ड

पैन कार्ड

10वीं की मार्कशीट

निवास प्रमाण पत्र

ओबीसी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)