RSSB 4th Grade DV Schedule 2026: राजस्थान ग्रेड 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट
RSSB 4th Grade DV 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने चतुर्थ श्रेणी (4th ग्रेड)) भर्ती परीक्षा 2024-25 के सफल उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है।
जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें अब चयन प्रक्रिया के अगले और अंतिम चरण यानी 'डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन' (DV) के लिए उपस्थित होना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से अनिवार्य है और इसमें शामिल न होने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) की तारीखें और समय
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 15 मार्च 2026 से शुरू होकर 30 मार्च 2026 तक चलेगी।
शिफ्ट: बोर्ड ने उम्मीदवारों को अलग-अलग बैच और शिफ्ट में बुलाया है।
स्थान: वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जयपुर स्थित बोर्ड के कार्यालय या निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी छात्र के व्यक्तिगत एडमिट कार्ड या लिस्ट में दी गई है।
जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट और उनकी दो फोटोकॉपी का सेट तैयार रखें।
शैक्षणिक योग्यता: 10वीं/12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र।
फोटो आईडी कार्ड: आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र।
जाति प्रमाण पत्र: आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC, EWS) के लिए वैध प्रमाण पत्र।
मूल निवास प्रमाण पत्र: राजस्थान के स्थायी निवासी होने का सबूत।
पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही में खिंचवाई गई कम से कम 4 तस्वीरें।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म: आवेदन के समय भरे गए फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी।
वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और सावधानियां
बोर्ड ने शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे अपने निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें।
स्क्रूटनी फॉर्म: उम्मीदवारों को बोर्ड की वेबसाइट से 'विस्तृत आवेदन एवं संवीक्षा प्रपत्र' (Scrutiny Form) डाउनलोड करके उसे सावधानीपूर्वक भरना होगा।
अनुपस्थिति: यदि कोई उम्मीदवार आवंटित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।
यह भर्ती राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए की जा रही है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों से लगभग दो गुना उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है।
आगे का चरण: फाइनल मेरिट लिस्ट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बोर्ड सभी उम्मीदवारों की योग्यता और डॉक्यूमेंट की शुद्धता की जांच करेगा। इसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में होगा, उन्हें राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।
उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए नियमित रूप से rssb.rajasthan.gov.in पोर्टल चेक करने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स