RSPCB JEE / JSO Admit Card 2026: RSPCB JEE और JSO परीक्षा के एडमिट कार्ड आउट, 25 जनवरी को होगा एग्जाम

RSPCB JEE and JSO Admit Card 2026: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। मंडल ने कनिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर (JEE) और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (JSO) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं।

जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की आधिकारिक वेबसाइट environment.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए एक बड़ा कदम है।

RSPCB JEE / JSO Admit Card 2026 Direct Link परीक्षा की तिथि और समय RSPCB द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, JEE और JSO पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 25 जनवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा राज्य के विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र के पते और रिपोर्टिंग समय को ध्यान से पढ़ लें ताकि ऐन वक्त पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले RSPCB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Candidate Corner' या 'Recruitment' सेक्शन को खोजें।

3. यहां आपको "Download Admit Card for JEE and JSO Exam 2026" का डायरेक्ट लिंक मिलेगा।

4. लिंक पर क्लिक करने के बाद, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

5. कैप्चा कोड भरकर 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

परीक्षा केंद्र के लिए जरूरी निर्देश परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसके बिना किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही:

उम्मीदवारों को एक ओरिजनल फोटो फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) साथ लाना अनिवार्य है।

परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।