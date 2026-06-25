RSOS Result 2026 Link : राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वीं 12वीं का रिजल्ट लिंक, कोई फेल नहीं
RSOS Result 2026: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल चंद मिनटों में 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। इसमें कोई फेल नहीं होता है। परीक्षार्थी rsos.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
RSOS Result 2026: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल आरएसओएस 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 कुछ मिनटों में जारी होने वाला है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माधव सभागार एकलव्य भवन से 11 बजे परिणाम जारी करेंगे। ओपन स्कूल मार्च मई 2026 एग्जाम के परीक्षार्थी rsosadmission.rajasthan.gov.in/rsos पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। 83000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका इंतजार है। विद्यार्थी अपना एनरोलमेंट नंबर और जन्मतिथि डालकर नतीजे चेक कर सकेंगे। ओपन स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहां छात्रों को फेल घोषित नहीं किया जाता। परिणाम जारी होने पर अभ्यर्थी या तो पूर्ण रूप से पास घोषित होंगे या आंशिक रूप से पास होंगे। यदि कोई छात्र किसी एक या ज्यादा विषयों में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे उन विषयों की परीक्षा दोबारा देने का अवसर मिलता है। इससे छात्रों पर असफलता का मानसिक दबाव कम होता है। जो छात्र आंशिक पास होंगे, वे संबंधित विषयों की परीक्षा आगामी स्ट्रीम-2 या सप्लीमेंट्री परीक्षा में दे सकेंगे।
RSOS Result 2026: राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें
- राजस्थान ओपन बोर्ड 10th 12th रिजल्ट 2026 जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rsos.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर अपना कक्षा सेलेक्ट करें।
- अब आपको एनरोलमेंट नंबर, जन्मतिथि एवं दिया गया कोड भरकर सबमिट करना होगा।
- इसके बाद नतीजे स्क्रीन पर ओपन हो जायेंगे जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही मार्कशीट की डिजिटल कॉपी भी डाउनलोड कर पाएंगे।
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम-1 परीक्षा 23 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चली थी। परीक्षाओं का आयोजन प्रदेशभर के 328 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परिणाम घोषणा के अवसर पर शिक्षा मंत्री परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स से संवाद भी करेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ अरुणा शर्मा ने बताया कि ओपन स्कूल का उद्देश्य ऐसे छात्रों को शिक्षा से जोड़ना है, जो पारंपरिक स्कूल व्यवस्था में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। स्ट्रीम-1 के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं में इस बार बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें वे विद्यार्थी भी शामिल हैं जो विभिन्न शिक्षा बोर्डों या CBSE की परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाए थे, स्कूल छोड़ चुके थे या फिर किसी कारणवश कभी नियमित स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके।
रीइवेल्यूएशन के लिए भी कर सकेंगे आवेदन
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वीं 12वीं रिजल्ट के बाद रीइवेल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो स्टूडेंट्स आंसर शीट के रिवेल्युएशन के इच्छुक हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल राज्य ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट rsosadmission.rajasthan.gov.in/rsos के माध्यम से स्वीकार किए जायेंगे।
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने हाल के वर्षों में ऑन-डिमांड परीक्षा प्रणाली भी शुरू की है। इसके तहत छात्र अपनी सुविधा और तैयारी के अनुसार परीक्षा देने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों, विवाहित महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों और पढ़ाई से लंबे समय तक दूर रहे अभ्यर्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है।
पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट
राजस्थान में मार्च और मई 2025 की स्टेट ओपन परीक्षा में कक्षा 10वीं के लिए कुल 53 हजार 498 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे। इनमें से 35 हजार 575 स्टूडेंटन्स ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इनमें से 46.1 प्रतिशत 16 हजार 400 स्टूडेंट्स पास हुए थे। जबकि कक्षा 12वीं के लिए 49 हजार 499 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 38 हजार 289 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। 18 हजार 800 स्टूडेंट्स पास हुए। पासिंग प्रतिशत 49.1 रहा था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी