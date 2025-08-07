RSMSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025 releasing soon Download Hall Ticket pdf Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 का इंतजार, 17 अगस्त को होगी परीक्षा, Career Hindi News - Hindustan
RSMSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) की ओर से जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का इंतजार है।

Thu, 7 Aug 2025 09:40 AM
RSMSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) की ओर से जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का इंतजार है। RSMSSB पटवारी परीक्षा में शामिल होने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 (रविवार) को किया जाएगा। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 3705 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। सुबह की शिफ्ट का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। शाम की शिफ्ट का आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पहले ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

एग्जाम पैटर्न-

परीक्षा में प्रश्न पत्र 3 घंटे का और 300 अंकों का होगा। 150 सवाल होंगे। गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की कटौती होगी।

चयन प्रक्रिया-

सीईटी स्नातक पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

RSMSSB Patwari Admit Card 2025: राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

RSMSSB RSMSSB Recruitment Admit Card
