RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 out at rssb.rajasthan.gov.in Cut off, PDF Direct Downlod Link Here RSMSSB Jail Prahari Result 2025: राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, यहां देखें रिजल्ट पीडीएफ, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 out at rssb.rajasthan.gov.in Cut off, PDF Direct Downlod Link Here

RSMSSB Jail Prahari Result 2025: राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, यहां देखें रिजल्ट पीडीएफ

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 06:53 AM
share Share
Follow Us on
RSMSSB Jail Prahari Result 2025: राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, यहां देखें रिजल्ट पीडीएफ

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 Pdf Link

राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 12 अप्रैल 2025 को किया गया था। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के जरिए पशु परिचर के 968 पद भरे जाएंगे। परीक्षा के बाद इस भर्ती में 165 पदों की बढ़ोतरी की गई है। पहले इस भर्ती में 803 पद थे।

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025: राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रिजल्ट टैब पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7.इसके बाद आप भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

इस भर्ती में कुल 820942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद 12 अप्रैल प्रदेश के 38 जिलों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें 610168 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उपस्थिति का प्रतिशत कुल अभ्यर्थियों का 74.33 प्रतिशत था। बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। कई प्रश्नों को डिलीट भी किया गया है। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

RSMSSB Rajasthan Jail Prahari Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।