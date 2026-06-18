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Rajasthan CET 2026 Exam Date: राजस्थान सीईटी परीक्षा की तारीखें घोषित, अक्टूबर और दिसंबर में होगा एग्जाम

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RSMSSB Rajasthan CET 2026 Exam Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने समान पात्रता परीक्षा (CET) 2026 की तारीखें घोषित कर दी हैं।  सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा अक्टूबर से और ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा दिसंबर से शुरू होगी।

Rajasthan CET 2026 Exam Date: राजस्थान सीईटी परीक्षा की तारीखें घोषित, अक्टूबर और दिसंबर में होगा एग्जाम

Rajasthan CET 2026 Exam Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने 'समान पात्रता परीक्षा' यानी राजस्थान सीईटी 2026 (Rajasthan CET 2026) के लिए परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा राज्य में विभिन्न सरकारी पदों जैसे जूनियर असिस्टेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जैसी प्रतिष्ठित भर्तियों के लिए प्रवेश द्वार मानी जाती है। जो छात्र काफी समय से अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का पूरा टाइम-टेबल चेक कर सकते हैं।

अक्टूबर में 12वीं स्तर और दिसंबर में ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा

बोर्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस साल भी उम्मीदवारों की भारी संख्या को देखते हुए परीक्षा का आयोजन दो अलग-अलग स्तरों पर और कई दिनों तक शिफ्टों में किया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा (CET Senior Secondary Level 2026) का आयोजन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। यह परीक्षा तीन दिनों तक गुरुवार से शनिवार राज्य भर के विभिन्न जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी।

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वहीं दूसरी ओर, स्नातक स्तर यानी कॉलेज पास आउट उम्मीदवारों के लिए आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा (CET Graduation Level 2026) का आयोजन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 के बीच किया जाएगा।

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गंभीरता से तैयारी शुरू करने का सही समय

परीक्षा की तारीखों के आधिकारिक ऐलान के बाद अब छात्रों के पास अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा उपलब्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान सीईटी में अच्छे अंक हासिल करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद निकलने वाली मुख्य भर्तियों में केवल टॉप रैंक वाले उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है। इस परीक्षा के सिलेबस में सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास और भूगोल, मानसिक योग्यता, गणित और भाषा संबंधी विषय शामिल होते हैं।

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कैसे डाउनलोड करें राजस्थान सीईटी 2026 का परीक्षा शेड्यूल?

यदि आप इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो नीचे दिए गए बेहद आसान तरीकों से बोर्ड का आधिकारिक पीडीएफ नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर उपलब्ध "Latest News" या 'Notification' वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. यहां आपको "CET 2026 Examination Schedule" से जुड़ा हुआ एक सीधा लिंक दिखाई देगा।
  4. उस लिंक पर क्लिक करते ही परीक्षा तिथियों की आधिकारिक पीडीएफ फाइल आपके स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  5. भविष्य के लिए और रिवीजन प्लान बनाने के लिए इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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