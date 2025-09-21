RSMSSB Patwari Result 2025: खत्म होने का है 3.38 लाख उम्मीदवारों का इंतजार, जल्द जारी होगा पटवारी रिजल्ट

RSMSSB Patwari Result 2025: RSMSSB पटवारी रिजल्ट 2025 जल्द जारी होगा। 3.38 लाख उम्मीदवारों ने 3705 पदों के लिए परीक्षा दी। रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी ऑनलाइन जारी की जाएगी।

RSMSSB Patwari Result 2025: राजस्थान में पटवारी भर्ती 2025 का रिजल्ट अब जल्द घोषित होने वाला है। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने इस साल पटवारी के 3705 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। खास बात यह रही कि इस परीक्षा में 3.38 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अब सभी का इंतजार रिजल्ट को लेकर है, जो उनकी आगे की यात्रा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचने का रास्ता तय करेगा।

RSMSSB Patwari Result 2025: कब और कहां देख पाएंगे रिजल्ट? पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन मोड में ही घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स डालकर स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा। रिजल्ट में उम्मीदवार का स्कोर, क्वालिफाइंग स्टेटस और मेरिट लिस्ट से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।

RSMSSB Patwari Result 2025: मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी होगी जारी रिजल्ट के साथ ही RSMSSB पटवारी मेरिट लिस्ट 2025 और कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे जिन्होंने निर्धारित कट ऑफ या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। ये उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे।

कट ऑफ हर कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग तय होगी। इसमें उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई स्तर, रिक्तियों की संख्या और आरक्षण नियमों का बड़ा असर पड़ेगा।

RSMSSB Patwari Result 2025: परीक्षा और चयन प्रक्रिया पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी। चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी-

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद जिन उम्मीदवारों के नाम मेरिट लिस्ट में होंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।