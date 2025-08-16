RSMSSB Patwari Dress Code : राजस्थान पटवारी परीक्षा कल, जानें ड्रेस कोड, एंट्री टाइम, डॉक्यूमेंट समेत 10 नियम

राजस्थान पटवारी परीक्षा में जीन्स और घड़ी पहनकर आने पर बैन लगाया गया है। दो घंटे पहले आने के लिए कहा गया है। पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर नहीं ले जा सकेंगे। जबकि दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर ले जा सकेंगे।

RSMSSB Patwari Exam Dress Code, Guidelines : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी भर्ती परीक्षा कल 17 अगस्त को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जाएगा। पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। इस भर्ती परीक्षा से राज्य में पटवारी के 3705 पद भरे जाएंगे। इसमें करीब 6.78 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा में जीन्स और घड़ी पहनकर आने पर बैन लगाया गया है। दो घंटे पहले आने के लिए कहा गया है। पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर नहीं ले जा सकेंगे। जबकि दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर ले जा सकेंगे।

1. दोनों शिफ्टों में क्या नियम अलग पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर नहीं ले जा सकेंगे। जबकि दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर ले जा सकेंगे। प्रश्न पत्र की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा फैसला लिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि पेपर के 24 घंटे के भीतर सभी प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। दोनों शिफ्टों के अभ्यर्थी अपने साथ ओएमआर (आंसरशीट) की कॉर्बन कॉपी ले जा सकेंगे ताकि बाद में उत्तरों का मिलान कर सकें।

2. एक घंटे पहले बंद हो जाएगा गेट - आरएसएमएसएसबी ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले पहुंचना है। एग्जाम शुरू होने के एक घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे।

3. फोटो आईडी जरूर लाएं - परीक्षा केंद्र पर अपना ई एडमिट कार्ड एवं ऑरिजनल फोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड जरूर लाएं। इससे पहचान की जाएगी। आधार कार्ड पर जन्मतिथि छपी होना जरूरी है। विशेष हालात में पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा।

4. - उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने के लिए 2.5 सेमी * 2.5 सेमी के नए रंगीन फोटो, पारदर्शी नीला बॉल पेन साथ लेकर आएं। फोटो एक माह से ज्यादा पुराना न हो। सभी फोटो की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी।

5. फोटो 3 साल से पुराना न हो बोर्ड ने कहा है कि पहचान पत्र में अगर फोटो 3 साल से अधिक पुराना है तो उसको अपडेट करा ले। ताकि मूल पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की फोटो का मिलान आसानी से हो सके। फोटो का मिलान नहीं होने की स्थिति में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. घड़ी बैन - परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आएं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स , बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन,

ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आएं।

7. जींस बैन, ड्रेस कोड क्या है - पुरुष अभ्यर्थी आधी/पूरी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैन्ट पहन कर आयेंगे। जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी।

- महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी/पूरी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आवेंगी।

- परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर आ सकते है किन्तु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।

- परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली , अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे।

- परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ , स्टाल, शॉल, मफलर पनकर न आएं।

- चप्पल(स्लीपर), सैण्डल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी।

8. - हर प्रश्न के पांच विकल्प होंगे। अगर पहले चार विकल्पों में से यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पांचवा विकल्प/गोला को गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा।

9.- 10 प्रतिशत सें अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हर प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प/गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

10. पटवारी भर्ती के लिए 5-दिन फ्री सफर कर सकेंगे अभ्यर्थी पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने 17 अगस्त को होने वाली परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा दी है।

अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा परीक्षा से 5 दिन तक उपलब्ध रहेगी। यानी 15 अगस्त रात 12 बजे से 19 अगस्त रात 11:59 बजे तक यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में यह सुविधा मिलेगी। परीक्षार्थियों को सहूलियत देने के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा भी शुरू की गई है।