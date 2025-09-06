Rajasthan Patwari Answer Key OUT, Link: राजस्थान पटवारी आंसर-की rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
Rajasthan Patwari Answer Key 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, वे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आंसर-की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। चयन बोर्ड ने पटवारी परीक्षा आंसर-की के साथ मास्टर प्रश्न पत्र भी जारी किए हैं। मास्टर प्रश्न पत्र के जरिए अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आंसर-की व मास्टर प्रश्न पत्र के डायरेक्ट लिंक आप नीचे देख सकते हैं।
पटवारी के 3705 पदों पर 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। जिसमें 88.88 प्रतिशत यानी 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा केंद्र से पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र वहीं सब्मिट करवा लिया गया। दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को उनका प्रश्न पत्र दे दिया गया था।
Direct Link
Patwar : Master Question Paper (SPZ8) Shift I
https://rssb.rajasthan.gov.in/storage/questionpaper_item/1757073277.pdf
Patwar : Master question Paper (DQ69) Shift II
https://rssb.rajasthan.gov.in/storage/questionpaper_item/1757073321.pdf
Patwar :Primary Answer key Paper code SPZ8 Shift I
https://rssb.rajasthan.gov.in/storage/answerkey_item/1757071136.pdf
Primary Answer key Paper code DQ69 Shift II
https://rssb.rajasthan.gov.in/storage/answerkey_item/1757071255.pdf
राजस्थान पटवारी आंसर-की कैसे डाउलनोड करें?
सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में जाएं।
यहां आपको Patwar 2025 Answer Key 2025 Download Link नजर आएगा। (लिंक एक्टिव होने के बाद)
यहां आपको शिफ्ट वाइज उत्तर कुंजी देखने का विकल्प मिलेगा।
आपने जिस भी शिफ्ट में परीक्षा दी है, आप उसके मुताबिक उत्तर कुंजी की पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे।
पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अपने उत्तरों का मिलान करें और परीक्षा में आए अपने संभावित स्कोर का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं।
इस सरकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।