RSMSSB Patwari Admit Card : राजस्थान पटवारी एडमिड कार्ड कल यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

Tue, 12 Aug 2025 08:17 AM

RSMSSB Patwari Admit Card : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड कल 13 अगस्त को जारी करेगा। परीक्षार्थी rssb.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को दो पारियों में किया जाएगा। इस परीक्षा में 6.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। इस भर्ती परीक्षा से राज्य में पटवारी के 3705 पद भरे जाएंगे। पहले पटवारी भर्ती परीक्षा 11 मई को होनी थी लेकिन आवेदन विंडो दोबारा खोलने के फैसले के कारण यह परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि यह भर्ती परीक्षा सीईटी बेस्ड है। सीईटी स्नातक पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते थे। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

एग्जाम पैटर्न परीक्षा में प्रश्न पत्र 3 घंटे का और 300 अंकों का होगा। 150 सवाल होंगे। गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की कटौती होगी।

बोर्ड ने कहा है कि पहचान पत्र में अगर फोटो 3 साल से अधिक पुराना है तो उसको अपडेट करा ले। ताकि मूल पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की फोटो का मिलान आसानी से हो सके। फोटो का मिलान नहीं होने की स्थिति में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

साथ ही सवाल के जवाब में 5 विकल्प होंगे। उत्तर नहीं देने की स्थिति में पांचवां विकल्प के गोले को भरना होगा। दस प्रतिशत से अधिक सवालों के गोले नहीं भरने की स्थिति में परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय