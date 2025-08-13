RSMSSB Patwari Admit Card: राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 जारी, Direct Link

RSMSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार rssb.rajasthan.gov.in से राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

Wed, 13 Aug 2025 05:21 PM

RSMSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए गए हैं। RSMSSB पटवारी परीक्षा में शामिल होने वाले, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 (रविवार) को किया जाएगा। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 3705 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। सुबह की शिफ्ट का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। शाम की शिफ्ट का आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा।

RSMSSB Rajasthan Patwari Admit Card 2025 Direct Link एग्जाम पैटर्न- परीक्षा में प्रश्न पत्र 3 घंटे का और 300 अंकों का होगा। 150 सवाल होंगे। गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की कटौती होगी।

चयन प्रक्रिया- सीईटी स्नातक पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

RSMSSB Patwari Admit Card 2025: राजस्थान पटवारी एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय