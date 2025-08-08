RSMSSB Pashu Parichar Cut Off : राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट में OBC व MBC कटऑफ EWS से ऊपर, देखें ब्योरा

RSMSSB Pashu Parichar Result Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर परिणाम व कटऑफ चेक कर सकते हैं।

Fri, 8 Aug 2025 08:57 AM

RSMSSB Pashu Parichar Result Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने नॉन टीएसपी के 5713 पद और टीएसपी के 720 पद, कुल 6433 पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी। जिनमें से 5778 पदों पर बोर्ड ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 5713 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 720 पद, कुल 6433 पदों के लिए आयोजित की गई थी। बोर्ड द्वारा परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा परिणाम व कटऑफ चेक कर सकते हैं।

दरअसल पशु परिचर भर्ती में स्केलिंग की प्रक्रिया को लेकर काफी अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की और कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद फाइनल रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने सोमवार को ही रोक हटाई थी। ऐसे में कोर्ट से हटी रोक के बाद आरएसएमएसएसबी ने महज 3 दिन में भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है।

कटऑफ ने चौंकाया राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा परिणाम में ओबीसी व एमबीसी वर्ग की कटऑफ ईडब्ल्यूएस वर्ग से अधिक रही है। यहां देखें नॉन टीएसपी वर्ग की कटऑफ

सामान्य 130.8425

सामान्य महिला 123.8471

ईडब्ल्यूएस 123.4539

ईडब्ल्यूएस महिला 114.9427

एससी 115.8318

एससी महिला 107.2229

एसटी 111.5795

एसटी महिला 106.7968

ओबीसी 127.4919

ओबीसी महिला 119.735

एमबीसी 124.1455

एमबीसी महिला 111.9457

सहरिया 66.3121

सहरिया महिला 61.0155

देखें पूरा रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक 17.63 लाख में से 10.52 लाख ने दी थी परीक्षा राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा में प्रदेश स्तर पर 6 चरणों में कुल 7 लाख 11 हजार 331 अभ्यर्थी लाख अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। कुल पंजीकृत 17 लाख 63 हजार 897 अभ्यर्थियों में से 10 लाख 52 हजार 566 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे थे। 7 लाख 11 हजार 331 अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए नहीं पहुंचे थे। परीक्षा देने के लिए करीब 59.67 प्रतिशत अभ्यर्थी ही आए थे।

RSMSSB Animal Attendant Result : यूं चेक कर सकेंगे पशु परिचर रिजल्ट - rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- Animal Attendant Result के लिंक पर क्लिक करें।

- पीडीएफ फाइल खुलने पर अपना रोल नंबर तलाशें व कटऑफ देखें