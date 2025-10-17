RSMSSB Livestock Assistant Result 2025: राजस्थान पशुधन सहायक रिजल्ट 2025 rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: RSMSSB Livestock Assistant Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आज 17 अक्टूबर 2025 को राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

RSMSSB Livestock Assistant Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आज 17 अक्टूबर 2025 को राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पशुधन सहायक पद के लिए गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 2463 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 320 कुल 2783 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन दिनांक 13 जून 2025 शाम की शिफ्ट में किया गया था। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

राजस्थान पशुधन सहायक परिणाम 2025 को इस वर्ष की शुरुआत में आयोजित MCQ आधारित लिखित परीक्षा के बाद जारी किया गया है। यह परिणाम भर्ती के अगले चरण के लिए जरूरी है, जहां चयनित उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के दौरान अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इस वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। सफल वेरिफिकेशन के बाद ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फाइनल मेरि लिस्ट जारी की जाएगी।

RSMSSB Rajasthan Livestock Assistant Result 2025: राजस्थान पशुधन सहायक रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रिजल्ट टैब पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको RSMSSB Rajasthan Livestock Assistant Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर राजस्थान पशुधन सहायक परीक्षा रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप राजस्थान पशुधन सहायक रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7.इसके बाद आप भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।