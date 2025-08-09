RSMSSB Jail Prahari : राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती रिजल्ट से पहले आई खुशखबरी, वैकेंसी में बंपर इजाफा
RSMSSB Jail Prahari Vacancy: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी भर्ती के पदों में बढ़ोतरी की है। इसके बाद 803 पदों पर होने वाली भर्ती में 165 पदों को बढ़ाया गया है। अब प्रदेश भर में कुल 968 पदों पर जेल प्रहरियों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में कुल 820942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद 12 अप्रैल प्रदेश के 38 जिलों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें 610168 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उपस्थिति का प्रतिशत कुल अभ्यर्थियों का 74.33 प्रतिशत था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। ऐसे में इस महीने के आखिरी सप्ताह तक जेल प्रहरी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यह भर्ती नॉन सीईटी हो रही है।
राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट में OBC व MBC कटऑफ EWS से ऊपर
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने नॉन टीएसपी के 5713 पद और टीएसपी के 720 पद, कुल 6433 पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी। जिनमें से 5778 पदों पर बोर्ड ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 5713 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 720 पद, कुल 6433 पदों के लिए आयोजित की गई थी। बोर्ड द्वारा परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।
कटऑफ ने चौंकाया
राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा परिणाम में ओबीसी व एमबीसी वर्ग की कटऑफ ईडब्ल्यूएस वर्ग से अधिक रही है। यहां देखें नॉन टीएसपी वर्ग की कटऑफ
सामान्य 130.8425
सामान्य महिला 123.8471
ईडब्ल्यूएस 123.4539
ईडब्ल्यूएस महिला 114.9427
एससी 115.8318
एससी महिला 107.2229
एसटी 111.5795
एसटी महिला 106.7968
ओबीसी 127.4919
ओबीसी महिला 119.735
एमबीसी 124.1455
एमबीसी महिला 111.9457
सहरिया 66.3121
सहरिया महिला 61.0155