RSMSSB Jail Prahari Result : rssb.rajasthan.gov.in पर जारी होने वाला है राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट

RSMSSB Jail Prahari Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द जारी करने वाला है। परिणाम घोषित होने पर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 10:44 AM
RSMSSB Jail Prahari Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द जारी करने वाला है। परिणाम घोषित होने पर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने कहा था कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 29 अगस्त (7 दिन आगे पीछे) को जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा के जरिए राज्य में जेल प्रहरी के 968 पदों पर भर्ती होगी। मूल नोटिफिकेशन में 803 पद थे। 165 पद बढ़ाकर कुल वैकेंसी 968 कर दी गई थी।

इस भर्ती में कुल 820942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद 12 अप्रैल प्रदेश के 38 जिलों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें 610168 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उपस्थिति का प्रतिशत कुल अभ्यर्थियों का 74.33 प्रतिशत था। आलोक राज ने बताया कि बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है।

यह भर्ती नॉन सीईटी हो रही है। 10वीं पास से आवेदन लिए गए थे।

वेतनमान - पे मैट्रिक्स लेवल-3

राजस्थान 53000 ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का फुल शेड्यूल

राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53749 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19, 20 व 21 सितंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है। एग्जाम से पहले आरएसएमएसएसबी ने परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। साथ ही बोर्ड ने कहा है कि प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की तारीख सही समय पर बता दी जाएगी। चयन बोर्ड ने कहा है कि यदि किस अभ्यर्थी के पहचान पत्र की फोटो तीन साल या उससे अधिक पुरानी है, तो उसे अपडेट करवा लें । परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का चेहरे और प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है, वरना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस भर्ती में 24 लाख 76 हजार आवेदन आए हैं। रिक्तियों में 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें राजस्थान बोर्ड की 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

एग्जाम का शिफ्ट वाइज शेड्यूल

19 सितंबर 2025

सुबह - 10:00 से 12:00 बजे तक

दोपहर- 03:00 से 05:00 बजे तक

20 सितंबर -सुबह 10:00 से 12:00 बजे तक

दोपहर-- 03:00 से 05:00 बजे तक

21 सितंबर 2025

सुबह 10:00 से 12:00 बजे तक

दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक

