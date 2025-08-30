RSMSSB Jail Prahari Result OUT : राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, Direct Link

RSMSSB Jail Prahari Result OUT : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शनिवार शाम जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट https://rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के सफल अभ्यर्थियों की कुल तीन लिस्ट जारी की गई है।

RSMSSB Jail Prahari Result OUT : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शनिवार शाम जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट https://rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के सफल अभ्यर्थियों की कुल तीन लिस्ट जारी की गई है। अभ्यर्थियों इस लिस्ट में अपना रोल नंबर तलाश सकते हैं। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 29 अगस्त को जारी होना था लेकिन वेबसाइट पर हेवी लोड होने के चलते परिणाम अपलोड नहीं हो सका। वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कत रही। लेकिन शनिवार को परिणाम अपलोड होने के बाद लाखों अभ्यर्थियों का इतंजार खत्म हो गया। शुक्रवार से लाखों अभ्यर्थी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर टकटकी लगाए बैठे थे। इस परीक्षा के जरिए राज्य में जेल प्रहरी के 968 पदों पर भर्ती होगी। मूल नोटिफिकेशन में 803 पद थे। 165 पद बढ़ाकर कुल वैकेंसी 968 कर दी गई थी।

इस भर्ती में कुल 820942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद 12 अप्रैल प्रदेश के 38 जिलों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें 610168 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उपस्थिति का प्रतिशत कुल अभ्यर्थियों का 74.33 प्रतिशत था। बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। कई प्रश्नों को डिलीट भी किया गया है।

आपको बता दें कि यह भर्ती नॉन सीईटी हो रही है। 10वीं पास से आवेदन लिए गए थे। चयनितों को वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-3 मिलेगा।

10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/ गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के चलते 7626 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। रिजल्ट के साथ वह फॉर्मूला भी जारी हुआ है जिसके आधार पर रॉ मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड किया गया है।

- रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।

- जेल प्रहरी रिजल्ट पर क्लिक करें। तीनों लिस्ट की पीडीएफ फाइल खोलकर अपना रोल तलाशें। सर्च पर क्लिक कर या Ctr + F बटन दबाकर आप अपना रोल नंबर डालें व एंटर करें।