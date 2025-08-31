RSMSSB Jail Prahari Result Download pdf: डाउनलोड राजस्थान जेल प्रहरी रिजल्ट, तीनों लिस्ट का लिंक

RSMSSB Jail Prahari Result Download pdf: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट https://rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के सफल अभ्यर्थियों की कुल तीन लिस्ट जारी की गई है। अभ्यर्थियों इस लिस्ट में अपना रोल नंबर तलाश सकते हैं। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 29 अगस्त को जारी होना था लेकिन वेबसाइट पर हेवी लोड होने के चलते परिणाम अपलोड नहीं हो सका। वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कत रही। लेकिन शनिवार को परिणाम अपलोड होने के बाद लाखों अभ्यर्थियों का इतंजार खत्म हो गया। शुक्रवार से लाखों अभ्यर्थी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर टकटकी लगाए बैठे थे। इस परीक्षा के जरिए राज्य में जेल प्रहरी के 968 पदों पर भर्ती होगी। मूल नोटिफिकेशन में 803 पद थे। 165 पद बढ़ाकर कुल वैकेंसी 968 कर दी गई थी।